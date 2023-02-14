降低投資印度市場 阿里巴巴出售其持有印度數位支付公司Paytm剩餘股權

阿里巴巴於2月10日透過其新加坡電子商務公司，以大宗交易方式出售其持有印度數位支付公司Paytm剩餘股權，並且以137.8億盧比 (約1.67億美元)完成交易，總計出售2143萬股。

而在今年1月中時，阿里巴巴也藉由相同方式，以每股536.95盧比價格出售其持有Paytm股權，此次則是將剩餘持股全數出售。

不過，與阿里巴巴仍有一定關聯的螞蟻集團則仍持有Paytm約25%持股，目前依然是Paytm最大持股。

Paytm在印度境內有極高市佔使用率，並且獲得阿里巴巴、Softbank，以及螞蟻集團等業者投資，在2021年11月於印度孟買掛牌上市，成為印度境內最大公開募股上市公司，募資超過25億美元。

但此次阿里巴巴出售所有Paytm持股，主要呼應近年阿里巴巴陸續出售印度投資持股情況，例如2021年出售線上商店BigBasket持股，2022年5月則退出對印度最大電商Paytm Mall投資，而在2022年11月也透過支付寶新加坡公司出售印度外送服務業者Zomato持股。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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