PayPal原定發行的加密貨幣交易服務 因近期監管嚴格而暫緩
相關消息指出，PayPal原定在美國、英國市場發行以美元為基礎的加密貨幣交易服務，目前已經決定延後發行計畫。
依照PayPal發言人Amanda Miller表示，考量目前監管機構對於加密貨幣服務審查變嚴格，因此將延後發行原定以美元為基礎的加密貨幣交易服務。
在此之前，PayPal原本計畫藉由獲得美國貨幣監理署認可的Paxos國家信託銀行系統進行交易，而在英國市場提供加密貨幣交易服務，同樣也會透過Paxos系統完成交易，並且符合英國監管機構相關要求。
不過，可能是基於Paxos目前面臨紐約州金融服務部調查，加上目前市場對於加密貨幣交易服務審核變得更嚴格，因此使得PayPal暫緩其加密貨幣交易服務發行計畫。
與PayPal合作的Paxos為全球第三大穩定幣發行商，目前除了與幣安 (Binance)等加密貨幣交易所合作，本身也發行自有穩定幣「Pax Dollar」，更強調其發行穩定幣均透過美元現金及美國公債支撐，說明其穩定幣交易安全及可信度。
但可能因為加密貨幣近年產生爭議不少，使得許多地區、國家監管機構對於加密貨幣交易行為均提高審核嚴謹度，或許導致PayPal認為目前推行加密貨幣交易服務，將會面臨更嚴格的審查，因此暫緩此項計畫。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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