快訊

印度「抱牛節」：對抗西洋情人節的民族狂熱

今天西洋情人節 命理師：謹記十大華人送禮禁忌

獨／王金平批「促成郭柯配」亂講 稱：沒有一定支持誰

聽新聞
test
0:00 / 0:00

PayPal原定發行的加密貨幣交易服務 因近期監管嚴格而暫緩

聯合新聞網／ 楊又肇

相關消息指出，PayPal原定在美國英國市場發行以美元為基礎的加密貨幣交易服務，目前已經決定延後發行計畫。

依照PayPal發言人Amanda Miller表示，考量目前監管機構對於加密貨幣服務審查變嚴格，因此將延後發行原定以美元為基礎的加密貨幣交易服務。

在此之前，PayPal原本計畫藉由獲得美國貨幣監理署認可的Paxos國家信託銀行系統進行交易，而在英國市場提供加密貨幣交易服務，同樣也會透過Paxos系統完成交易，並且符合英國監管機構相關要求。

不過，可能是基於Paxos目前面臨紐約州金融服務部調查，加上目前市場對於加密貨幣交易服務審核變得更嚴格，因此使得PayPal暫緩其加密貨幣交易服務發行計畫。

與PayPal合作的Paxos為全球第三大穩定幣發行商，目前除了與幣安 (Binance)等加密貨幣交易所合作，本身也發行自有穩定幣「Pax Dollar」，更強調其發行穩定幣均透過美元現金及美國公債支撐，說明其穩定幣交易安全及可信度。

但可能因為加密貨幣近年產生爭議不少，使得許多地區、國家監管機構對於加密貨幣交易行為均提高審核嚴謹度，或許導致PayPal認為目前推行加密貨幣交易服務，將會面臨更嚴格的審查，因此暫緩此項計畫。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

美國 英國 紐約

延伸閱讀

英國重建歐盟關係擬定計畫加強合作 疑歐派恐反撲

三星先進製程練兵 揪伴助拳

英國回頭 重建歐盟關係

路透：聯合國報告稱北韓2022竊加密貨幣破紀錄

相關新聞

PayPal原定發行的加密貨幣交易服務 因近期監管嚴格而暫緩

相關消息指出，PayPal原定在美國、英國市場發行以美元為基礎的加密貨幣交易服務，目前已經決定延後發行計畫。

國科會擬年底推出台版聊天機器人 學界點名2項發展成關鍵

美國科技公司OpenAI日前推出聊天機器人ChatGPT，上架不到兩個月吸引一億名用戶，中國大陸百度即將在兩個月後推出類...

「翻牆」用ChatGPT驚呼美國AI太強大 陸科技大廠搶搭順風車

OpenAI所推有微軟在背後撑腰的ChatGPT並未開放給中國大陸用戶使用，但這個人工智慧聊天應用軟體（app）已引發當...

提高駕駛安全 Uber將針對合作司機提供app與CarPlay整合

Uber宣布，將把針對合作司機提供的app帶到蘋果CarPlay車載平台，將讓合作司機可以更方便透過車載系統確認接單狀況，藉此確保合作司機在駕駛過程中的安全。

少1.1萬人還不夠！Facebook母公司Meta傳計畫裁撤更多員工

去年11月宣布裁減1.1萬人，並且預計在今年第一季結束前完成調整之後，Facebook母公司Meta顯然計畫進一步裁撤更多員工。

讓遊戲NPC變更好聊 ChatGPT可望成為電玩產業的未來

目前聊天機器人ChatGPT的運用方式主要集中在搜尋引擎和機器寫作，但一名玩家近期嘗試將其運用在電玩遊戲，讓遊戲中非玩家...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦