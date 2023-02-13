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提高駕駛安全 Uber將針對合作司機提供app與CarPlay整合

聯合新聞網／ 楊又肇

Uber宣布，將把針對合作司機提供的app帶到蘋果CarPlay車載平台，將讓合作司機可以更方便透過車載系統確認接單狀況，藉此確保合作司機在駕駛過程中的安全。

而此項功能將先針對美國境內合作司機提供，但接下來也會在全球地區向所有合作司機提供使用。不過，目前Uber並未透露是否也準備將相同設計套用在Android Auto車載平台。

至於進一步與CarPlay車載平台整合，Uber表示目前許多車廠都已經與蘋果合作，其生產車輛採用車載平台多半支援CarPlay功能，讓使用者能將iPhone與車載平台連接後，即可透過CarPlay功能使用蘋果地圖、Siri數位助理等服務。

另一方面，依照市調機構Counterpoint去年9月公布統計數據，iPhone機種在美國智慧型手機市場市佔已經超過50%，意味Uber旗下合作司機有不少比例都是使用iPhone，因此將app與CarPlay整合，對於合作司機將能帶來更大便利性。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

Uber 美國

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