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少1.1萬人還不夠！Facebook母公司Meta傳計畫裁撤更多員工

聯合新聞網／ 楊又肇

去年11月宣布裁減1.1萬人，並且預計在今年第一季結束前完成調整之後，Facebook母公司Meta顯然計畫進一步裁撤更多員工。

依照金融時報取得消息，Meta目前正著手另一波裁員準備，預計針對內部組織再次作調整，但並未透露可能影響規模。

在此之前，Meta已經宣布裁減1.1萬人，約影響全球地區約13%工作人員，並且成為公司成立以來最大規模裁員，但顯然在目前全球經濟發展充滿不確定性等因素影響下，Meta必須透過另一波人力調整來確保自身正常營運。

而在先前財報說明中，Meta執行長Mark Zuckerberg其實就曾提到未來公司規模將會在2023年底前逐步精簡，意味接下來還會持續透過裁員方式調整組織結構。

伴隨內部裁員與組織調整，Meta先前已經傳出終止發展Portal智慧顯示器與智慧手錶項目，並且將重心放在更能獲利的發展項目，但既有Facebook、Instagram等社群服務，以及廣告業務與虛擬視覺應用項目，依然會是Meta日後著重佈局方向。

除了Meta，包含微軟、Google、亞馬遜在內科技業者其實也在近期因應經濟發展不確定性等因素，接連對外證實將進行裁員，甚至像是亞馬遜、Coinbase等更透露將進行不只一次裁員調整。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

Facebook Meta

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