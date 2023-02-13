傳福特將與中國新能源科技合作 預計在美國密西根州生產電動車電池
路透新聞指稱，福特計畫與中國新能源科技 (CATL)以35億美元金額，在美國密西根州馬歇爾地區建造磷酸鐵電池工廠，預計以此增加美國境內製造的電動車用電池比重，同時更將創造超過2500個在地工作機會。
福特預計最快在下週公布此消息，而此座工廠將位於底特律西方約100英里 (161公里左右)，預計推動美國境內生產電動車電池。
而依照彭博新聞報導指出，福特與中國新能源科技合作模式中，將由福特持有工廠與周遭基礎設施所有權，同時福特也會有員工進駐這座工廠，中國新能源科技主要提供製造電池的技術。
依照福特說明，接下來將會借助中國新能源科技提供技術，藉此生產美國境內生產的電動車用電池，同時也將以此降低使用美國境外生產電池產生額外稅金問題。
在此之前，福特表示將從中國新能源科技採購用於2023年款Mustang Mach-E車款的電池，並且預計從2026年開始於北美地區生產可達40GWh容量的電池。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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