前馬辛拉德車隊領隊舉辦全新Ace電動車錦標賽事 預計在2024年展開
在近期舉辦的Hyderabad E-Prix賽事上，前馬辛拉德車隊 (Mahindra Racing)領隊Dilbagh Gill宣布將舉辦全新Ace電動車錦標賽事，預計在2024年展開。
而提出此錦標賽事，Dilbagh Gill表示希望吸引更多車隊加入賽事，藉此推動以電動車為主的賽事規模發展，同時也能讓更多新進車隊加入賽事。
此項賽事將在2024年展開，並且分成兩個賽程級別，在更高階級別中會以更高馬達功率進行，因此參賽車隊最低僅需準備兩台車，其中僅需調整馬達輸出功率即可對應不同賽程級別。
另外，Ace電動車錦標賽事將採用Formula E準備推出的Gen2底盤作為車輛基礎設計，意味參與Formula E舉辦賽事、以Gen2底盤打造的車輛，形式上也能直接參與Ace電動車錦標賽事。
據說不少車隊已經對於Ace電動車錦標賽事抱有極高興趣，但目前暫時尚未確認會有哪些車隊參與此賽事。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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