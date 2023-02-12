微軟搶進搜尋引擎 市值馬上暴增800億美元幕後原因

摘要 1. 微軟推出結合ChatGPT升級技術的搜尋引擎Bing、瀏覽器Edge，劍指Google的搜尋引擎帝國，讓市值水漲船高！AI大戰煙硝四起，微軟靠著三大優勢逆襲Google。 2. 不僅因為它的網路與財力資源能與Google匹敵，還與開發商Open AI合作，把飄渺願景轉化成可想像的未來。 3. 微軟第三個優勢、恐怕也是Google最大的弱點，是不受搜尋點擊次數減少的衝擊。預計搜尋市場上，其市占率每增加1個百分點，便能增加20億美元年度廣告收入。

市值一夕間暴增超過800億美元，微軟在2023年開春就寫下驚奇！

這間成立將近半個世紀的老科技公司，它的瀏覽器IE被Google的Chrome打到從地表消失，它在搜尋引擎幾乎沒有立足之地。現在，微軟執行長納德拉挾著AI，要一口氣收復瀏覽器和搜尋市場的失土。

台灣時間2月7日凌晨，微軟發表了由ChatGPT和GPT-3.5升級版支援的全新搜尋引擎Bing和Edge瀏覽器，市值暴增。

兩天後，Google宣布推出自家聊天機器人Bard，發表會大出包，答錯該如何向9歲小孩解釋韋伯望遠鏡的最新發現，市值瞬間蒸發1000億美元。

「這是搜尋的新時代，」微軟執行長納德拉（Satya Nadella）表示，網頁搜尋數十年來不變，但AI驅動，如今將可以幫助資訊傳遞比傳統方式更順暢且迅速。他甚至形容，這是自15年前雲端運算剛推出以來，他看過最重大的發展。

微軟挾三大優勢進逼Google

《華爾街日報》、《經濟學人》等外媒指出，說微軟是Google最大威脅，一點也不為過。

第一個優勢，資源能與Google匹敵。微軟是全球第二大雲服務供應商，僅次於亞馬遜，也早在2009年就推出搜尋引擎Bing，因此已經擁有廣大網路基礎設施，包含大量計算能力、儲存系統、網路爬蟲程式等。

而且，科技巨頭之中，除了全球市值第一的蘋果，只有微軟能超越Google每年600億美元的自由現金流量。根據英國競爭及市場管理局（CMA）調查，若上述搜尋基礎設施要從零開始打造，與Google競爭市占，將需要花費上看300億美元的鉅額成本。

第二個優勢，有Open AI強力助攻。今年1月，微軟宣布要對Open AI投資數十億美元。事實上，微軟早在2016年就開始布局AI戰場，並看上這間小小AI開發商的無窮潛力，於2019年、2021年分別注資兩階段。

Open AI不只開發出聊天機器人，還有文字轉圖像模型DALL-E、寫程式模型Codex等。如今，這些應用不僅都將與微軟旗下的服務強化整合，還同步加速技術優化。

例如，線上會議室Teams的AI進階版「Teams Premium」訂閱服務，可以自動生成會議記錄、會議字幕即時翻譯、個人化時間軸標記等，幫用戶大幅減輕工作負擔。

又例如，原本ChatGPT數據庫只到2021年，但最新推出的AI版Bing，已經克服這項缺點。它採用升級版GPT-3.5、號稱「普羅米修斯」模型，不僅能彙整最新資料，也降低出現不符合事實的幻覺率，像是藉由附註來源連結，或者以人工方式協助AI選擇更恰當的回答、更可靠的資訊。

相比之下，Google因為擔心聊天機器人產出爭議性內容，遲遲推出Bard；發表會上，Bard的回答除了沒有附註來源連結，甚至答錯天文學問題，似乎暗指其準備仍不周。Google後續詳細的AI進展計畫、時間軸仍未明朗，因此，反而讓多數投資人更願意埋單微軟的AI野心。

Google陷入創新者困境

微軟第三個優勢、恐怕也是Google最大的弱點，是不受底層商業模式束縛。

Google搜尋引擎市占高達9成，這個優勢卻令它陷入了「創新者困境」；反觀微軟沒有這個擔憂，可以較無懸念發展AI。

Google獲利主力來源，是搜尋點擊產生的廣告收入，但AI驅動將大幅減少搜尋點擊次數。另外，AI也會大增搜尋運算成本支出。當每10％搜尋變成AI驅動，到2025年時，預計為Google公司增加7億至116億美元的營運支出，端看AI平均回覆的字數多寡。

那，微軟下一步會怎麼走？《經濟學人》指出，它可能會押注聊天機器人輔助的搜尋引擎，來吸引更多用戶。雖然有辦法壓低成本之前，無疑會犧牲獲利，但只要能從Google手中奪下可觀的搜尋市場，就有望轉虧為盈。微軟預計，市占率每增加1個百分點，便能創造20億美元的年度廣告收入。

然而，成功也可能帶來新問題。《華爾街日報》形容，這是把雙面刃，因微軟影響力過於巨大，在歐美已經面臨多起反壟斷控訴，現在恐怕得多聘請幾個律師；甚至，AI大戰仍於起跑階段，難保日後不會被Bard技術超車，扳回用戶的心。

資料來源：The Economist、WSJ、The Verge、Microsoft

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