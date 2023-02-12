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微軟預計將更多人工智慧運用到Office服務 最快3月公布

聯合新聞網／ 楊又肇

日前宣布與OpenAI合作，將ChatGPT背後技術應用在Bing搜尋服務與新版Microsoft Edge瀏覽器之後，微軟似乎也計畫將更多人工智慧帶到Office服務，最快會在3月對外公布。

依照The Verge網站取得消息，微軟計畫在今年3月宣布將OpenAI的人工智慧技術帶到Office服務，同樣會以基於「普羅米修斯」 (Prometheus)語言模型為基礎，藉由類似ChatGPT互動方式，讓系統能依照使用者互動自動產生相應內容。

在此之前，微軟其實已經在Office服務整合人工智慧系統，但此次借助OpenAI技術，預期將能以更能理解使用者需求，例如讓Outlook更容易找到使用者實際想查找信件，或是自動安排合適開會時間，甚至能協助使用者更快建立報告文件。

而Google也已經在Google Docs整合人工智慧功能，其中包含讓使用者能在Gmail更快速撰寫信件，或是快速摘要文件內容重點。此外，Google日前已經對外公布名為「Bard」的聊天機器人，預計會在後續對外公布相關應用服務。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

ChatGPT 語言

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