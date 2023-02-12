Google Lab負責人與前Salesforce共同執行長 將創新公司

過去曾負責Daydream VR項目的Google副總裁Clay Bavor，稍早在其個人LinkedIn頁面宣布，將與今年1月底離開的前Salesforce共同執行長Bret Taylor創立新公司，將以人工智慧技術協助企業解決商業問題。

Clay Bavor在2005年加入Google，當時主要負責Gamil、Google Docs等服務，後期則負責Daydream VR等虛擬視覺應用項目，甚至打造可讓人與遠方親友更真實地「面對面」互動的「Project Starline」項目，後續更負責職掌重新回歸的Google Labs。

目前Clay Bavor仍在Google任職，但預計會在3月離開，至於此次宣布將與Bret Taylor創立的新公司，暫時尚未公布實際名稱。

而Bret Taylor則是在2003年至2007年間於Google任職，主要負責Google Maps關聯產品，在此期間與Clay Bavor有深度交流，後續則轉任當時的Facebook技術長，並且在2012年擔任Quip執行長，更在Quip於2016年被收購後加入Salesforce，而在2021年升任共同執行長之後離開。

Bret Taylor在2016年加入Twitter董事會，並且在Twitter創辦人Jack Dorsey於2021年離開時接任董事長，而在Twitter由Elon Musk收購後離開。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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