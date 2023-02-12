DJI推新款小尺寸空拍機Mini 2 SE 電池續航更佳、傳輸距離更遠
2021年推出跟一款手機差不多大小的小尺寸空拍機Mini SE之後，DJI此次推出的Mini 2 SE，加入新版OcuSync 2.0無線傳輸系統，將影像傳輸距離從原本的4公里增加至10公里，另外也強化抗干擾與傳輸穩定性。
而機身設計部分，Mini 2 SE與前一代機種幾乎相同，重量同樣低於249公克，並且符合多數國家地區無須實名登記規定，但基本上在操作過程依然要維持空拍機在可視範圍內。
至於相機系統同樣維持採用1/2.3吋感光元件與三軸機械式穩定系統，支援拍攝1200萬畫素靜態照片與2.7K畫質動態影片，電力續航表現部分則可透過單組電池對應31分鐘飛行使用時間。
建議售價方面，Mini 2 SE將以新台幣11799元價格銷售，同時也推出以新台幣14099元價格銷售的暢飛套組，目前已經可以透過線上通路、授權通路購買。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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