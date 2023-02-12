AI機器人取代人類？ChatGPT通過Google工程師面試 年薪突破550萬
AI人工智能領域開戰，由OpenAI開發的ChatGPT在推出短短2個月內吸引1億名活躍用戶，各大科技廠爭看見商機紛紛爭相砸錢投資。近日，有外媒揭露Google內部文件，Google曾安排「面試ChatGPT」，驚人發現它的編寫程式媲美Google三級工程師，相當於年薪18.3萬美元（約台幣552萬元）。
根據外媒《pcmag》轉述《CNBC 》報導，Google曾策劃一場有趣的實驗，Google安排「面試ChatGPT」，發現它的編寫程式能力已和Google三級工程師實力相當；內部文件透露，即便三級工程師被認為是Google工程團隊的入門級職務，但也未必是一項簡單的工作，ChatGPT仍可勝任平均年薪18.3萬美元的職等。
然而，當ChatGPT被問到「是否會取代軟體工程師？」時，ChatGPT給出肯定答案「並不會！」它表示，ChatGPT是一款可協助完成某些任務的工具，但它並不能完全取代人類、軟體工程師的創造力及解決問題和思辨能力；最重要的是，ChatGPT需要在人類的監督和指導下才得以有效運作。
《pcmag》詢問ChatGPT「取代工程師」的情況是否會發生在20年之後？ChatGPT坦承它可能會影響較低職等的職務，但永遠不會成為替代品。
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