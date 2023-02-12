一周數位爆報／Google全球表演「丟失手機」、奎丁洗泰國泡泡浴羞羞der、《英雄聯盟》鎖VPN挽民心、索尼辱華「贏了」？

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Google在台灣時間2月昨（8）日晚間8點半舉辦以「搜尋、地圖與更多」為主題的「Live from Paris」的線上發表會，不料展示到一半竟發現要展示的手機不見了，讓現場尷尬不已，該影片也引起討論瘋傳。 （繼續閱讀…）
尷尬度：★★★★★
小編評語：手機不見當下，這名工作人員真的尷尬到不行，不曉得她後來「還好嗎」？
知情人士透露，當一名頂尖推特工程師告訴馬斯克，這位億萬富豪的推特帳號流量下滑，不是演算法的問題，純粹是他人氣下滑，結果就被當場開除。 （繼續閱讀…）
傻眼度：★★★★★
小編評語：這位老闆真的很難聽屬下的心聲耶（？。
《英雄聯盟》（League of Legends，簡稱LOL）因上（1）月展開「歡迎活動」，送不少角色造型等「好康」，加上中國大陸玩家們大舉入侵台港澳伺服器，導致《英雄聯盟》到了晚上呈現連線品質不穩狀態，甚至無法遊玩，讓不少玩家直呼要刪遊戲了，對此官方也做出回應，即刻「封鎖VPN」阻擋其他國家IP的玩家進入，引起熱議。 （繼續閱讀…）
實用度：★★★★★
小編評語：真的最近明顯感受到遊戲品質下降，希望這次的動作可以大大增加遊戲體驗。
《聯合新聞網》製作三星Galaxy S23「預購懶人包」掌握預購禮及手機定價等資訊，其中「舊換新」方案可加碼折抵購機費用讓不少網友找「賺錢密碼」，紛紛購買同一支手機賺取差價換得新手機，引起熱議。 （繼續閱讀…）
驚訝度：★★★★☆
小編評語：大家真的都買這款手機耶，這是什麼神秘領域（？
三星（Samsung）日前推出全新Galaxy S23系列手機，搭載特規版「Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy」處理器讓整體效能更佳引起關注。不過一名網友感嘆，S23系列的拍照評測和蘋果（Apple）的iPhone 14系列一樣平起平坐，價格也相近，卻被罵翻「定價太貴」，「安卓（Android）是終生註定沒辦法賣得跟哀鳳一樣貴嗎？」引起討論。 （繼續閱讀…）
遺憾度：★★★★☆
小編評語：兩個作業系統一直PK真的沒完沒了耶。
YouTuber奎丁近日飛到泰國拍攝一系列企劃，其中挑戰一項在泰國旅程中最知名的行程之一的泡泡浴，拍攝被性感女郎近距離接觸、用肉體按摩的新奇過程，影片上線3天已累積超過43萬次觀看。 （繼續閱讀…）
害羞度：★★★★★
小編評語：現在洗泡泡浴都這麼大膽嗎？
索尼（Sony）在中國大陸的微博帳號屢次被官方認定「辱華」（網路又稱「乳滑」）、違反相關法律法規而遭到處分，日本媒體也報導大陸的「後續處置」，卻讓網友笑稱「索尼贏了」、「微博好寵索尼」。 （繼續閱讀…）
好笑度：★★★★★
小編評語：到底索尼被鎖原因是什麼，應該只有中國大陸當局才知道。
三星（Samsung）與蘋果（Apple）的手機霸主之爭一直是外界討論的焦點，隨著三星Galaxy S23系列推出，兩大廠牌再次掀起「處理器效能之戰」，外媒也將實測結果曝光引起熱議。 （繼續閱讀…）
傻眼度：★★★★☆
小編評語：兩大廠比不完Part 2！不過兩款現在的效能都大躍進了許多，沒什麼好比啦！
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日前宣布與OpenAI合作，將ChatGPT背後技術應用在Bing搜尋服務與新版Microsoft Edge瀏覽器之後，微軟似乎也計畫將更多人工智慧帶到Office服務，最快會在3月對外公布。
2021年推出跟一款手機差不多大小的小尺寸空拍機Mini SE之後，DJI此次推出的Mini 2 SE，加入新版OcuSync 2.0無線傳輸系統，將影像傳輸距離從原本的4公里增加至10公里，另外也強化抗干擾與傳輸穩定性。
由私募公司Apollo持有，並且從原先Verizon Media再次將名稱改回Yahoo之後，稍早確定將在今年底前裁減20%人力，將影響超過1600名員工。
有「毀滅戰士之父」稱號的John Carmack認為，相比目前多數僅能對應特定領域使用的人工智慧系統，可廣泛用於通用型人工智慧將會在2030年以前問世，同時僅需更少程式碼即可打造，並且帶動破兆美元以上產值。
從2020年獲准建置「Kuiper」低軌道衛星網路之後，為了能與SpaceX旗下Starlink服務抗衡，亞馬遜後續持續向美國FCC爭取發射更多衛星數量的計畫，終於也在稍早獲得許可，最多將可發射3236枚衛星。
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