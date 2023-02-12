一周數位爆報／Google全球表演「丟失手機」、奎丁洗泰國泡泡浴羞羞der、《英雄聯盟》鎖VPN挽民心、索尼辱華「贏了」？

沒時間看最新或最有趣的數位新聞嗎？跟上《聯合新聞網》腳步，帶你精選當周數位新聞，還有評分與評語讓你快速了解大小事。其他「一周數位爆報」這裡看。

尷尬度：★★★★★ 小編評語：手機不見當下，這名工作人員真的尷尬到不行，不曉得她後來「還好嗎」？

Google在台灣時間2月8日晚間舉辦「Live from Paris」發表會，一名女子想用手機秀出新搜尋技術時，發現展示Demo的手機不見了，尷尬地不知如何是好。（翻攝自SmokingRobotAI推特）

傻眼度：★★★★★ 小編評語：這位老闆真的很難聽屬下的心聲耶（？。

馬斯克接管推特後解僱員工已不是新聞，如今傳出他因不滿自己人氣下滑的答案、而當場開除工程師的消息。美聯社

實用度：★★★★★ 小編評語：真的最近明顯感受到遊戲品質下降，希望這次的動作可以大大增加遊戲體驗。

《英雄聯盟》日前因伺服器不穩導致玩家抱怨連連，官方表示將「封鎖VPN」阻擋中國等其他國家IP玩家進入。（英雄聯盟提供）

驚訝度：★★★★☆ 小編評語：大家真的都買這款手機耶，這是什麼神秘領域（？

舊換新加碼折抵部份，僅有S23 Ultra才是額外加碼「4000元」。（三星提供）

遺憾度：★★★★☆ 小編評語：兩個作業系統一直PK真的沒完沒了耶。

一名網友表示，安卓處理器也升級至Snapdragon 8 Gen 2，定價跟蘋果iPhone平起平坐卻挨罵，好奇安卓手機是否不能賣得跟蘋果一樣貴，引起眾網友討論。（示意圖／ingimage）

害羞度：★★★★★ 小編評語：現在洗泡泡浴都這麼大膽嗎？

YouTuber奎丁飛到泰國拍攝洗泡泡浴企劃，超真實記錄讓人看了臉紅心跳。圖／取自奎丁YouTube

好笑度：★★★★★ 小編評語：到底索尼被鎖原因是什麼，應該只有中國大陸當局才知道。

「索尼中國」的微博被標示「因違反相關法律法規，該用戶目前處於禁言狀態。」（翻攝自索尼中國微博）

傻眼度：★★★★☆ 小編評語：兩大廠比不完Part 2！不過兩款現在的效能都大躍進了許多，沒什麼好比啦！

國外三星官網的Galaxy S23 Ultra預購活動還有額外四色可以選擇。（翻攝自泰國三星官網）

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