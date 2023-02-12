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一周數位爆報／Google全球表演「丟失手機」、奎丁洗泰國泡泡浴羞羞der

男網友「月噴6千訂閱費」 老司機見1吃錢平台暴動：何不上酒店？

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一周數位爆報／Google全球表演「丟失手機」、奎丁洗泰國泡泡浴羞羞der、《英雄聯盟》鎖VPN挽民心、索尼辱華「贏了」？

聯合新聞網／ 綜合報導
2/5～2/11一周數位爆報。（圖／聯合新聞網）
2/5～2/11一周數位爆報。（圖／聯合新聞網）

沒時間看最新或最有趣的數位新聞嗎？跟上《聯合新聞網》腳步，帶你精選當周數位新聞，還有評分與評語讓你快速了解大小事。其他「一周數位爆報」這裡看


Google在台灣時間2月昨（8）日晚間8點半舉辦以「搜尋、地圖與更多」為主題的「Live from Paris」的線上發表會，不料展示到一半竟發現要展示的手機不見了，讓現場尷尬不已，該影片也引起討論瘋傳。 （繼續閱讀…）

尷尬度：★★★★★

小編評語：手機不見當下，這名工作人員真的尷尬到不行，不曉得她後來「還好嗎」？

Google在台灣時間2月8日晚間舉辦「Live from Paris」發表會，一名女子想用手機秀出新搜尋技術時，發現展示Demo的手機不見了，尷尬地不知如何是好。（翻攝自SmokingRobotAI推特）
Google在台灣時間2月8日晚間舉辦「Live from Paris」發表會，一名女子想用手機秀出新搜尋技術時，發現展示Demo的手機不見了，尷尬地不知如何是好。（翻攝自SmokingRobotAI推特）


知情人士透露，當一名頂尖推特工程師告訴馬斯克，這位億萬富豪的推特帳號流量下滑，不是演算法的問題，純粹是他人氣下滑，結果就被當場開除。 （繼續閱讀…）

傻眼度：★★★★★

小編評語：這位老闆真的很難聽屬下的心聲耶（？。

馬斯克接管推特後解僱員工已不是新聞，如今傳出他因不滿自己人氣下滑的答案、而當場開除工程師的消息。美聯社
馬斯克接管推特後解僱員工已不是新聞，如今傳出他因不滿自己人氣下滑的答案、而當場開除工程師的消息。美聯社


《英雄聯盟》（League of Legends，簡稱LOL）因上（1）月展開「歡迎活動」，送不少角色造型等「好康」，加上中國大陸玩家們大舉入侵台港澳伺服器，導致《英雄聯盟》到了晚上呈現連線品質不穩狀態，甚至無法遊玩，讓不少玩家直呼要刪遊戲了，對此官方也做出回應，即刻「封鎖VPN」阻擋其他國家IP的玩家進入，引起熱議。 （繼續閱讀…）

實用度：★★★★★

小編評語：真的最近明顯感受到遊戲品質下降，希望這次的動作可以大大增加遊戲體驗。

《英雄聯盟》日前因伺服器不穩導致玩家抱怨連連，官方表示將「封鎖VPN」阻擋中國等其他國家IP玩家進入。（英雄聯盟提供）
《英雄聯盟》日前因伺服器不穩導致玩家抱怨連連，官方表示將「封鎖VPN」阻擋中國等其他國家IP玩家進入。（英雄聯盟提供）


《聯合新聞網》製作三星Galaxy S23「預購懶人包」掌握預購禮及手機定價等資訊，其中「舊換新」方案可加碼折抵購機費用讓不少網友找「賺錢密碼」，紛紛購買同一支手機賺取差價換得新手機，引起熱議。 （繼續閱讀…）

驚訝度：★★★★☆

小編評語：大家真的都買這款手機耶，這是什麼神秘領域（？

舊換新加碼折抵部份，僅有S23 Ultra才是額外加碼「4000元」。（三星提供）
舊換新加碼折抵部份，僅有S23 Ultra才是額外加碼「4000元」。（三星提供）


三星（Samsung）日前推出全新Galaxy S23系列手機，搭載特規版「Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy」處理器讓整體效能更佳引起關注。不過一名網友感嘆，S23系列的拍照評測和蘋果（Apple）的iPhone 14系列一樣平起平坐，價格也相近，卻被罵翻「定價太貴」，「安卓（Android）是終生註定沒辦法賣得跟哀鳳一樣貴嗎？」引起討論。 （繼續閱讀…）

遺憾度：★★★★☆

小編評語：兩個作業系統一直PK真的沒完沒了耶。

一名網友表示，安卓處理器也升級至Snapdragon 8 Gen 2，定價跟蘋果iPhone平起平坐卻挨罵，好奇安卓手機是否不能賣得跟蘋果一樣貴，引起眾網友討論。（示意圖／ingimage）
一名網友表示，安卓處理器也升級至Snapdragon 8 Gen 2，定價跟蘋果iPhone平起平坐卻挨罵，好奇安卓手機是否不能賣得跟蘋果一樣貴，引起眾網友討論。（示意圖／ingimage）


YouTuber奎丁近日飛到泰國拍攝一系列企劃，其中挑戰一項在泰國旅程中最知名的行程之一的泡泡浴，拍攝被性感女郎近距離接觸、用肉體按摩的新奇過程，影片上線3天已累積超過43萬次觀看。 （繼續閱讀…）

害羞度：★★★★★

小編評語：現在洗泡泡浴都這麼大膽嗎？

YouTuber奎丁飛到泰國拍攝洗泡泡浴企劃，超真實記錄讓人看了臉紅心跳。圖／取自奎丁YouTube
YouTuber奎丁飛到泰國拍攝洗泡泡浴企劃，超真實記錄讓人看了臉紅心跳。圖／取自奎丁YouTube


索尼（Sony）在中國大陸的微博帳號屢次被官方認定「辱華」（網路又稱「乳滑」）、違反相關法律法規而遭到處分，日本媒體也報導大陸的「後續處置」，卻讓網友笑稱「索尼贏了」、「微博好寵索尼」。 （繼續閱讀…）

好笑度：★★★★★

小編評語：到底索尼被鎖原因是什麼，應該只有中國大陸當局才知道。

「索尼中國」的微博被標示「因違反相關法律法規，該用戶目前處於禁言狀態。」（翻攝自索尼中國微博）
「索尼中國」的微博被標示「因違反相關法律法規，該用戶目前處於禁言狀態。」（翻攝自索尼中國微博）


三星（Samsung）與蘋果（Apple）的手機霸主之爭一直是外界討論的焦點，隨著三星Galaxy S23系列推出，兩大廠牌再次掀起「處理器效能之戰」，外媒也將實測結果曝光引起熱議。 （繼續閱讀…）

傻眼度：★★★★☆

小編評語：兩大廠比不完Part 2！不過兩款現在的效能都大躍進了許多，沒什麼好比啦！

國外三星官網的Galaxy S23 Ultra預購活動還有額外四色可以選擇。（翻攝自泰國三星官網）
國外三星官網的Galaxy S23 Ultra預購活動還有額外四色可以選擇。（翻攝自泰國三星官網）

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