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英國競爭暨市場管理局認定 微軟收購動視暴雪將造成遊戲市場失衡

聯合新聞網／ 楊又肇

英國競爭暨市場管理局 (CMA)表示，微軟以690億美元收購動視暴雪的交易，可能會造成英國境內遊戲產業競爭失衡，進而影響英國境內遊戲玩家權益。

在相關公告內容中，英國競爭暨市場管理局認為動視暴雪必須將其業務拆分，在降低對市場潛在影響情況下才可能批准此筆交易。

英國競爭暨市場管理局表示，微軟已經拿下全球雲端遊戲服務約60-70%比重，若進一步取得動視暴雪旗下遊戲資產，將會大幅提高其遊戲市場競爭優勢，同時減少競爭阻礙，如此一來恐怕會產生遊戲價格增加，或是僅能在Xbox遊戲主機玩到特定遊戲等情況，對於玩家選擇可能會產生不利局面。

不過，英國競爭暨市場管理局也表示若動視暴雪將其業務拆分，例如將暴雪娛樂拆分獨立，或是將主要獲利來源的《決勝時刻》 (Call of Duty)遊戲業務拆分，在降低影響遊戲市場情況下，將會考慮批准微軟此筆收購交易。

而微軟在後續回應則強調本身已經承諾將持續公平地向Sony、任天堂、Steam在內遊戲平台提供《決勝時刻》等內容，同時也強調收購動視暴雪將帶動更顯著的遊戲市場發展，並且說明持續提出可行方案，藉此降低英國競爭暨市場管理局等監管機構擔憂情況。

除了英國競爭暨市場管理局，包含美國聯邦貿易委員會已經對微軟此筆交易發起訴訟調查，而歐盟監管機構也對此交易表示反對。而對於此次英國競爭暨市場管理局公告內容，微軟必須在今年2月22日以前提出可行方案，而英國競爭暨市場管理局將會在4月26日做出最終決議。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

動視暴雪 微軟

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