Tesla人工智慧技術與自動駕駛視覺技術主管 宣布加盟OpenAI團隊
原本負責Tesla人工智慧技術與自動駕駛視覺技術主管Andrej Karpathy，在去年7月宣布離開之後，目前證實加入OpenAI團隊。
目前暫時還無法確認Andrej Karpathy加入OpenAI之後，將會負責哪些業務，但預期會與近期快速走紅的ChatGPT等技術應用有關。
Andrej Karpathy在5年多前加入Tesla，當時以電腦視覺技術協助Tesla從Mobileye以光達為基礎的自駕車技術「轉型」，並且開始建構自有電腦視覺人工智慧系統，讓車輛能實現反應更快的自駕運作表現。
而Andrej Karpathy在去年7月宣布離開Tesla，市場認為Tesla面臨相當大的人才損失。
Some personal news: I am joining OpenAI (again :)). Like many others both in/out of AI, I am very inspired by the impact of their work and I have personally benefited greatly from it. The future potential is especially exciting; it is a great pleasure to jump back in and build!🪄— Andrej Karpathy (@karpathy) February 9, 2023
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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