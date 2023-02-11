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Tesla人工智慧技術與自動駕駛視覺技術主管 宣布加盟OpenAI團隊

聯合新聞網／ 楊又肇

原本負責Tesla人工智慧技術與自動駕駛視覺技術主管Andrej Karpathy，在去年7月宣布離開之後，目前證實加入OpenAI團隊。

目前暫時還無法確認Andrej Karpathy加入OpenAI之後，將會負責哪些業務，但預期會與近期快速走紅的ChatGPT等技術應用有關。

Andrej Karpathy在5年多前加入Tesla，當時以電腦視覺技術協助Tesla從Mobileye以光達為基礎的自駕車技術「轉型」，並且開始建構自有電腦視覺人工智慧系統，讓車輛能實現反應更快的自駕運作表現。

而Andrej Karpathy在去年7月宣布離開Tesla，市場認為Tesla面臨相當大的人才損失。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

自動駕駛 人工智慧 Tesla

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