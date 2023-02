Tesla人工智慧技術與自動駕駛視覺技術主管 宣布加盟OpenAI團隊

原本負責Tesla人工智慧技術與自動駕駛視覺技術主管Andrej Karpathy,在去年7月宣布離開之後,目前證實加入OpenAI團隊。

目前暫時還無法確認Andrej Karpathy加入OpenAI之後,將會負責哪些業務,但預期會與近期快速走紅的ChatGPT等技術應用有關。

Andrej Karpathy在5年多前加入Tesla,當時以電腦視覺技術協助Tesla從Mobileye以光達為基礎的自駕車技術「轉型」,並且開始建構自有電腦視覺人工智慧系統,讓車輛能實現反應更快的自駕運作表現。

而Andrej Karpathy在去年7月宣布離開Tesla,市場認為Tesla面臨相當大的人才損失。

Some personal news: I am joining OpenAI (again :)). Like many others both in/out of AI, I am very inspired by the impact of their work and I have personally benefited greatly from it. The future potential is especially exciting; it is a great pleasure to jump back in and build!🪄