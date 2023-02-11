亞馬遜獲准增加「Kuiper」低軌道衛星網路使用衛星數量 預計今年內發射
從2020年獲准建置「Kuiper」低軌道衛星網路之後，為了能與SpaceX旗下Starlink服務抗衡，亞馬遜後續持續向美國FCC爭取發射更多衛星數量的計畫，終於也在稍早獲得許可，最多將可發射3236枚衛星。
由於先前Starlink服務造成光害影響，以及增加太空垃圾的潛在可能性，使得FCC原本對於亞馬遜希望增加發射衛星數量的提案有意見，但顯然後續接受亞馬遜提出改善方式，因此批准亞馬遜可發射更多枚衛星，使其衛星網路服務可以對應更穩定的連接需求。
依照亞馬遜所提出計畫，亞馬遜每半年必須向FCC說明期間所發射衛星數量，以及對於廢棄衛星處理方式，針對單獨廢棄衛星處理事故也必須在一年內向FCC說明結果。
另外，FCC也要求亞馬遜平均可維持7年運作時間的衛星在結束使用生命週期後，必須能夠自動脫離現有軌道，避免與國際太空站或其他國家建置太空站碰撞，或是停留在外太空形成問題。
而首波「Kuiper」低軌道衛星預計會在今年內發射，並且將透過洛克希德·馬丁太空系統與波音國防太空安全合資公司—聯合發射聯盟開發的火神運載火箭 (Vulcan Centaur)承載升空，目前已經進行相關測試，最快會在未來幾個月內進行第一次發射。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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