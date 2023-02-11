毀滅戰士之父認為通用型人工智慧系統將在未來幾年內問世，僅需更少程式碼就能運作

有「毀滅戰士之父」稱號的John Carmack認為，相比目前多數僅能對應特定領域使用的人工智慧系統，可廣泛用於通用型人工智慧將會在2030年以前問世，同時僅需更少程式碼即可打造，並且帶動破兆美元以上產值。

John Carmack認為在模擬人類大腦運作模式，配合自動生成內容技術將能以更簡短程式碼對應龐大運算能力。

若以目前Google打造的Chrome瀏覽器約以2000至3000萬行程式碼構成，John Carmack表示理想中的通用人工智慧系統最多僅需數萬行程式碼即可運作。

在進一步說明中，John Carmack表示人類大腦容量實際上不算高，卻能記憶、構思許多內容，原因在於大腦中具有約860億個神經元，並且能個別形成超過100兆組連接，而這些神經元可視為人工智慧系統中的參數，因此實際上不需要太大容量即可產生「思考」。

依照John Carmack的看法認為，相較過往人工智慧是透過大量數據比對、分析，最終得出最合適解答的運作模式，未來的人工智慧將能以更少程式碼，配合自動生成內容運作模式，進而可模擬人類大腦產生「思考」、「記憶」，甚至「舉一反三」能力。

近期離開Meta之後，John Carmack目前專注於2019年創立的人工智慧技術公司Keen Technologies，並且以打造通用人工智慧系統為目標，希望能創造可以與人更自然互動的人工智慧系統。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

商品推薦

udn討論區