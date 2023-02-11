Yahoo將在今年底前裁減20%人力 降低廣告業務營運成本
由私募公司Apollo持有，並且從原先Verizon Media再次將名稱改回Yahoo之後，稍早確定將在今年底前裁減20%人力，將影響超過1600名員工。
而在此波裁員之後，預期Yahoo在全球僅存員工人數約為8000人。
至於此次裁員，主要是為了重新調整公司組織結構，並且降低廣告業務營運成本，同時將先前未能達成發展目標的廣告科技部門Yahoo for Business重整，將重新以Yahoo廣告名稱運作，其中將裁去部門近半員工規模，預計從本週開始裁減約1000人。
未來Yahoo將與原本長期合作、總部位於紐約的公共廣告公司Taboola繼續合作，藉此提供各類廣告服務，但因應全球經濟不確定性發展，使得許多企業減少投放數位化廣告預算，因此也讓許多廣告業者營運生存面臨挑戰，必須透過裁員、調整組織等方式減少營運成本。
另一方面，由於網路內容使用模式改變，加上越來越多網路廣告業務被Google、Facebook、Instagram、YouTube等服務搶走，更使得Yahoo廣告業務面臨極大困境，因此必須重新尋找自身業務定位。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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