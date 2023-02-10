中國商用量子電腦業者本源量子預計今年內推出推出下一代量子電腦晶片「悟空」
在Google、微軟、IBM、Intel、亞馬遜等美國業者紛紛進軍量子電腦運算市場競爭，中國商用量子電腦研發業者—本源量子 (Origin Quantum)已經在先前開始提供其量子電腦，目前更準備推出代號「悟空」的下一代量子電腦晶片，預計會在今年內推出。
本源量子先前公布自行研發的量子電腦「本源悟源1號」，其中採用代號「夸父」的6量子位處理器KF C6-130，而第二款量子電腦「本源悟源2號」則是採用24量子位處理器，兩款量子電腦都已經上線，並且透過本源量子旗下平台對外提供使用。
而本源量子從去年底開始以整機形式對外提供量子電腦，成為美國IBM、加拿大D-Wave之後，在全球市場可提供整機形式量子電腦的第三家業者。
同時，本源量子更預期可在未來3-5年內讓量子電腦應用模式進入大眾市場，並且預計在2025年使其量子處理器可達1024量子位。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
💡 數位頻道也有YouTube囉 》》點我按讚開啟小鈴鐺追隨新影音！
📢 【懶人包】你預購三星S23嗎？不同平台贈品一次看、「有無預購」都有好康可拿！
📢 【話題】三星Galaxy S23系列台灣價格最貴漲3000元！這圖看各國價格「誰最便宜」
📢 【周報】尷尬了！蘋果iPhone賣超好 主因「這用戶」大量跳槽
📢 【2023年最新】免稅再折7%！BIC CAMERA、唐吉訶德日本4大電器店折價券 存手機買爆3C家電
📢 【出遊玩】日本上網用eSIM卡設定超方便！原號漫遊、Wi-Fi分享器等4種方法、比價一次看
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言