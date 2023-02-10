中國商用量子電腦業者本源量子預計今年內推出推出下一代量子電腦晶片「悟空」

在Google、微軟、IBM、Intel、亞馬遜等美國業者紛紛進軍量子電腦運算市場競爭，中國商用量子電腦研發業者—本源量子 (Origin Quantum)已經在先前開始提供其量子電腦，目前更準備推出代號「悟空」的下一代量子電腦晶片，預計會在今年內推出。

本源量子先前公布自行研發的量子電腦「本源悟源1號」，其中採用代號「夸父」的6量子位處理器KF C6-130，而第二款量子電腦「本源悟源2號」則是採用24量子位處理器，兩款量子電腦都已經上線，並且透過本源量子旗下平台對外提供使用。

而本源量子從去年底開始以整機形式對外提供量子電腦，成為美國IBM、加拿大D-Wave之後，在全球市場可提供整機形式量子電腦的第三家業者。

同時，本源量子更預期可在未來3-5年內讓量子電腦應用模式進入大眾市場，並且預計在2025年使其量子處理器可達1024量子位。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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