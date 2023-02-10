快訊

NBA／湖人再度出手補強禁區 送走貝佛利迎班霸

美國傳奇作曲家伯特巴卡拉克辭世 享耆壽94歲

遭停權後兩年「他回來了」川普重獲臉書、IG使用權限

聽新聞
test
0:00 / 0:00

大陸也參一腳！百度孵「文心一言」人工智慧聊天機器人 具備更快互動內容生成能力

聯合新聞網／ 楊又肇

百度日前傳出將於3月推出類似ChatGPT的人工智慧應用方案消息後，稍早證實將推出名為「文心一言」 (ERNIE Bot)聊天機器人產品，其中確定以文心 (ERNIE)語言模型作為基礎，提供跨語言、模態的深度語言理解能力，並且具備更快互動內容生成能力。

依照百度說明，「文心一言」將在百度人工智慧四層發展結構中隸屬模型層，其他還包含晶片、深度學習框架，以及最頂層的搜尋等應用服務。

此款聊天機器人產品預計會在今3月問世，並且作為百度向OpenAI的ChatGPT競爭產品，但具體細節尚未公布。

除了百度，目前Google也確定透過「Bard」人工智慧聊天機器人與OpenAI抗衡，至於微軟方面則是選擇與OpenAI深入合作，而蘋果方面似乎也計畫著手打造更進階的人工智慧技術應用發展。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

百度 語言 ChatGPT

延伸閱讀

監視器大國用人工智慧找出「反社會」行為 不守規則穿越馬路也會被揪出

ChatGPT引爆AI股熱潮 法人認為初期以題材面看待

爭全球霸主地位 中國人工智慧國家隊成軍！國內產值目標超過1,500億美元

陸學者：陸企若只跟著ChatGPT路線走 反超希望不大

相關新聞

Google向開發者釋出Android 14第一波開發者預覽版本

Google稍早向開發者釋出Android 14第一波開發者預覽版本，讓更多開發者能在秋季釋出正式版本之前，提早做好將應用服務帶到新版作業系統環境的準備。

迎戰ChatGPT！阿里巴巴證實已著手打造聊天機器人

在Google、百度等業者均開始提出類似ChatGPT的聊天機器人技術後，阿里巴巴稍早也證實投入類似技術發展。

大陸也參一腳！百度孵「文心一言」人工智慧聊天機器人 具備更快互動內容生成能力

百度日前傳出將於3月推出類似ChatGPT的人工智慧應用方案消息後，稍早證實將推出名為「文心一言」 (ERNIE Bot)聊天機器人產品，其中確定以文心 (ERNIE)語言模型作為基礎，提供跨語言、模態的深度語言理解能力，並且具備更快互動內容生成能力。

Google翻譯結果更貼近自然語意 還能串接上下文調整句子

借助人工智慧技術發展，Google翻譯的品質其實相比過去幾年已經提升許多。而在此次宣布更新消息中，Google更強調可讓Google翻譯結果更貼近自然語意，同時更能串接上下文表意，讓使用者更能理解不同語言所表達內容。

人工智慧加持！新版Microsoft Edge瀏覽器 讓使用者更直覺「聊天互動」

除了新版Bing搜尋服務，微軟在新版Microsoft Edge瀏覽器也同樣整合OpenAI人工智慧技術，其中結合類似GitHub Copilot的技術，讓瀏覽器能發揮更多應用功能。

AI機器人被揪出答錯了 Google股價崩跌7%市值蒸發千億美元

Google母公司字母股價周三（8日）重挫超過7%，市值一口氣蒸發1,000億美元，此前該公司最新人工智慧（AI）聊天機...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦