大陸也參一腳！百度孵「文心一言」人工智慧聊天機器人 具備更快互動內容生成能力

百度日前傳出將於3月推出類似ChatGPT的人工智慧應用方案消息後，稍早證實將推出名為「文心一言」 (ERNIE Bot)聊天機器人產品，其中確定以文心 (ERNIE)語言模型作為基礎，提供跨語言、模態的深度語言理解能力，並且具備更快互動內容生成能力。

依照百度說明，「文心一言」將在百度人工智慧四層發展結構中隸屬模型層，其他還包含晶片、深度學習框架，以及最頂層的搜尋等應用服務。

此款聊天機器人產品預計會在今3月問世，並且作為百度向OpenAI的ChatGPT競爭產品，但具體細節尚未公布。

除了百度，目前Google也確定透過「Bard」人工智慧聊天機器人與OpenAI抗衡，至於微軟方面則是選擇與OpenAI深入合作，而蘋果方面似乎也計畫著手打造更進階的人工智慧技術應用發展。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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