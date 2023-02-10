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Google向開發者釋出Android 14第一波開發者預覽版本

聯合新聞網／ 楊又肇

Google稍早向開發者釋出Android 14第一波開發者預覽版本，讓更多開發者能在秋季釋出正式版本之前，提早做好將應用服務帶到新版作業系統環境的準備。

此次釋出開發者預覽版本，暫時僅對應Pixel 4a及Pixel 5，或是之後的Pixel手機使用，同時安裝過程必須透過刷機才能將預覽版本作業系統安裝進手機，一般消費者建議還是等後續釋出公開預覽版本，屆時才會有比較穩定運作表現

在Android 14更新中，Google表示將提升操作輔助體驗，以及電池續航力與安全表現。

其中，在輔助功能增加可讓字體放大至兩倍 (原本僅能放大至1.3倍)，同時也讓字型邊緣變得更加滑順，另外也方便使用者針對不同app設置慣用語言介面，並且讓開發者能針對不同語言使用者打造合適應用服務。

其他部分更包含強化多工任務、螢幕可凹折手機等大尺寸螢幕裝置使用體驗，在安全表現部分則加入阻止以側載方式安裝舊款app，並且要求所有app都必須符合Android 6.0以上作業系統版本運作環境規格，但使用者依然可以透過手動方式強制安裝，只是必須透過指令集等方式操作，相對會麻煩許多。

而此次釋出第一波開發者預覽版本，Google預計接下來還會接續向開發者釋出幾波預覽版本更新，對外向一般消費者開放的公開測試預覽版本則預計在4月釋出，平台穩定版本預定會在今年6月釋出，並且在秋季釋出正式版本。

更多更新功能，預期會在今年度的Google I/O 2023期間公布。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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