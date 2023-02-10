迎戰ChatGPT！阿里巴巴證實已著手打造聊天機器人

在Google、百度等業者均開始提出類似ChatGPT的聊天機器人技術後，阿里巴巴稍早也證實投入類似技術發展。

依照CNBC電視台報導，阿里巴巴表示目前已經著手打造類似OpenAI的ChatGPT聊天機器人技術，更強調自2017年就已經開始著手研發可自動生成內容的人工智慧技術，目前已經進入中程測試階段。

若此項技術進一步成熟，預期將使阿里巴巴旗下服務可以整合更多人工智慧應用技術，例如提高淘寶、天貓商城商品推薦精準度，或是讓天貓精靈數位助理服務有更擬真、即時互動表現。

在目前OpenAI的ChatGPT快速走紅下，Google日前也終於宣布將推出名為「Bard」的聊天機器人技術，而百度方面也計畫推出類似技術應用服務，微軟方面則是與OpenAI深入合作，藉此將ChatGPT背後人工智慧技術應用在新版Bing搜尋服務，並且強化Microsoft Edge瀏覽器使用體驗。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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