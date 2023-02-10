HTC將持續投資新技術推動元宇宙發展 手機依然會是發展主軸

HTC亞太區總經理黃昭穎表示，從早期的PC網路時代到日前的行動網路發展，接下來將會有更顯著的元宇宙應用發展動能，而這背後將集結諸多運算技術，因此本身也會持續投資虛擬視覺、人工智慧、行動網路等技術發展，同時也透露依然會持續佈局智慧型手機市場。

在年初揭曉重新構思設計的VIVE XR Elite時，黃昭穎便預期將讓元宇宙不再「虛無飄渺」，並且成為更明確發展趨勢，同時也強調目前全球市場已經大幅將虛擬視覺技術應用在設計、訓練、模擬研究，或是各類娛樂體驗。

其中，借助虛擬視覺可讓人「置身其中」的體驗，將能讓使用者更直觀了解模擬設計後的房間內部裝潢情況，或是讓學生可以更直接了解異國文化，另外也能透過模擬方式協助病患進行復健。

黃昭穎表示，這些應用僅只是元宇宙發展的一部分，未來預期會有更多沉浸體驗應用變成主流，因此看好未來元宇宙應用成長趨勢。

▲從早期PC網路時代到後來的行動網路時代，接下來將迎接更廣泛的元宇宙發展趨勢

▲目前市場普遍出現的元宇宙應用，包含遠距協作、模擬訓練、教育學習、設計行銷、展會活動等

而為了進一步推動元宇宙應用，除了推出諸如VIVE XR Elite等虛擬視覺頭戴裝置，未來更計畫持續佈局擴增實境等技術應用，另外也強調繼續投資包含虛擬視覺、人工智慧、行動網路等技術，藉此推動更龐大的元宇宙應用成長。

此外，黃昭穎也強調手機依然會是HTC發展主軸之一，預期在接下來的MWC 2023、第二季內推出新款手機產品，定位則是較高階機種，而非旗艦手機產品。

▲VIVE XR Elite

▲VIVE XR Elite

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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