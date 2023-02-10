基於藍牙5.4規範 藍牙技術聯盟針對電子貨架標籤制定無線技術標準
藍牙技術聯盟公布針對ESL電子貨架標籤產品制定的無線技術標準，希望透過統一無線通訊協定加速ESL電子貨架標籤產品發展。
過去各家ESL電子貨架標籤產品都是透過自有無線通訊協定運作，因此往往造成此類產品發展阻力，因此藍牙技術聯盟希望針對此類產品提出統一無線技術標準，讓此類產品能有更高擴展性、低功耗設計且具安全性的使用體驗。
藍牙技術聯盟執行長 Mark Powell 表示：「可互通性和標準化是藍牙技術的 DNA。我們的會員在制定標準方面擁有悠久且豐富的經驗，這些標準能夠促進市場擴展，並且讓新的產品類別能大規模採用。為 ESL 電子貨架標籤市場引進無線標準技術，將開啟零售產業數位轉型的下一個階段，並造福門店及顧客。」
相較傳統紙類標籤，電子貨架標籤具有自動化即時更新顯示內容特性，將能取代紙類標籤必須仰賴人工製作、替換等麻煩，同時也能透過數位化形式降低紙類材質浪費，並且能以更快效率更換貨架標示資訊，對於店內消費經營可帶來更具效率成果。
而此次提出標準化技術設計，藍牙技術聯盟預期能進一步帶動電子貨架標籤產品應用發展。
至於此次提出統一無線通訊協定，將採用基於藍牙5.4規範，以及即將公布的ESL定義規範，同時也與Qualcomm合作，將ESL系統進一步標準化。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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