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Google翻譯結果更貼近自然語意 還能串接上下文調整句子

聯合新聞網／ 楊又肇

借助人工智慧技術發展，Google翻譯的品質其實相比過去幾年已經提升許多。而在此次宣布更新消息中，Google更強調可讓Google翻譯結果更貼近自然語意，同時更能串接上下文表意，讓使用者更能理解不同語言所表達內容。

相比過往僅以資料比對方式，往往會出現「文不對題」的詭異翻譯結果，其中有不少因素與許多語言經常有單字對應多種詞義，或是在不同語句使用情況下，會有不同涵義有關，因此若是單純透過資料比對方式進行逐字翻譯，就會出現令人難以理解的翻譯內容。

而借助人工智慧技術，讓翻譯系統能借助人工智慧語言模型，更進一步理解不同字句組合所應對應涵義，進而能讓翻譯結果更貼近正確語意，不會將「鱸魚」當作「貝斯」 (兩者的英文單詞都是「bass」)。

目前新版Google翻譯將會在未來幾周內推出，將對應英文、法文、德文、日文和西班牙文等主要語言。

另外，新版Google翻譯也換成全新介面，更計畫在未來調整iOS版本介面，讓使用者能更方便直覺使用，或是透過相機鏡頭拍攝翻譯。而在新增加手勢中，增加按住語言按鈕，並且快速滑動，即可選擇最近曾使用過的語言選項，或是在主畫面文字區域向下滑動，就能快速查閱最近的翻譯紀錄。

同時新版介面也變得更容易閱讀，並且適時加入其他翻譯結果與字詞定義參考內容，此次更增加包含巴斯克文、科西嘉文、夏威夷文、苗文、庫德文、拉丁文、盧森堡文、巽他文、意第緒文和祖魯文等33種語言，同樣可使用離線翻譯功能。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

語言 英文 夏威夷

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