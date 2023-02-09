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Google更新搜尋功能 讓使用者更直覺搜尋手機畫面出現景象、事物

聯合新聞網／ 楊又肇

日前宣布將以大型語言模型LaMDA建構，打造名為「Bard」的人工智慧聊天機器人之後，Google在巴黎活動宣布一系列的搜尋技術更新，其中包含讓使用者能以更自然方式搜尋世界，同時也能以更沉浸形式探索地圖上對應景點，或是藉由人工方式更了解當地文化。

Google更新內容依然聚焦在「搜尋」本質

相較微軟稍早宣布的Bing搜尋服務更新，以及新版Microsoft Edge瀏覽器新功能，Google此次更新內容依然聚焦在「搜尋」的本質上，亦即協助使用者找到最佳解答。

而Google其實從很早之前就已經提出透過簡單、直覺方式，就能讓使用者透過搜尋服務快速找到答案，其中除了透過在搜尋欄位輸入關鍵字進行查找，後續還加入聲控方式、圖像比對，或是透過Google Lens app，讓使用者能藉由手機相機拍攝眼前景象、物品，讓系統自動識別後找出相應解答。

依照Google說明，目前每月透過Google Lens app進行搜尋的使用次數已經超過100億次，顯然已經成為許多使用者主要搜尋使用方式。

以Google Lens進行更直覺的搜尋

因此在此次更新中，Google表示將進一步提升Google Lens app使用體驗，讓使用者能在相機、相簿，甚至在訊息、影片應用程式內直接透過Google Lens技術查找畫面中的事物內容，無須退出當前應用程式。

例如，當使用者想要查找影片中的景點時，只需長按Android手機的電源鍵，或是主畫面按鍵，接著只要點按畫面中出現的「搜尋畫面」，即可快速識別影片中景點關聯資訊。

不過，目前此項功能僅限在Android手機上使用，iOS裝置會因為平台限制關係無法使用。

搜尋服務開始加入多重條件

另外，Google也在搜尋服務加入多重條件搜尋使用模式，例如透過相機拍攝照片，並且加上「在我附近」 (near me)的搜尋條件，即可讓Google搜尋服務查找使用者所處位置關聯資訊。而目前此項功能僅先在美國境內提供，但未來幾個月內也會向全球地區使用者提供此項功能。

更直覺探索各地

至於在地圖服務方面，Google將會進一步擴大日前已經在美國、蘇黎世、東京等地區提供的室內實景功能，接下來將會加入台北、新加坡、雪梨、墨爾本、倫敦、柏林、巴黎、巴塞隆納、法蘭克福、馬德里、布拉格和聖保羅等地，總計增加超過1000個機場、火車站及購物中心的室內實景內容，讓使用者能透過Google Maps服務確認室內方位、洗手間、休息室，以及特定店家所在位置。

針對Google藝術與文化 (Google Arts & Culture)服務中，Google也強調能借助人工智慧技術讓使用者更容易了解各國在地文化，甚至藉由人工智慧方式保留各地頻危的少數語言，或是協助修復、保存古老的藝術作品，同時也能透過人工智慧方式加速不同文化藝術交流，並且讓創作者激發產生全新藝術作品。

更多人工智慧技術應用產品預期在Google I/O 2023期間揭曉

雖然此次更新，有不少內容源自先前曾在Google I/O期間所展示技術，但此次更新重點則是讓這些技術實際進入一般使用者的日常生活，並且實現Google打造更自然、更直覺的搜尋體驗，而Google更說明這些成果只是一小部分，未來還會更多藉由人工智慧技術產生的服務，似乎也暗示接下來的Google I/O 2023將會有更多關於人工智慧技術應用產品問世。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

Google 搜尋引擎 AI

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