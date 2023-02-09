博通執行長透露買下VMware之後 依然會持續發動對外收購擴張發展

去年5月下旬宣布以610億美元價格收購VMware之後，博通執行長陳福陽 (Hock Tan)在近期受訪時表示，未來將持續進行更多對外收購交易，其中更包含考慮收購半導體產業相關業者。

不過，陳福陽並未透露考慮收購哪些對象，但顯示在以610億美元收購VMware之後，博通仍計畫藉由對外收購擴張自身發展規模。

而目前收購VMware的交易，預計會在博通自去年11月起算的2023財年內完成，但目前已經面臨歐盟介入調查是否影響市場壟斷，因此有可能影響博通最終是否能順利完成收購VMware。

在收購VMware之前，博通已經分別收購軟體公司CA Technologies，以及賽門鐵克企業端安全業務，藉此強化網通市場發展佈局，同時在更早時候也曾在2018年提出以千億美元規模收購Qualcomm，但最終被美國政府以影響國家安全為由阻止，但顯然博通仍計畫透過收購擴大自身半導體業務與網通市場發展優勢。

目前博通在美國境內持有超過2000項技術專利，在全球地區則持有超過800項技術專利，目前更是全球最大Wi-Fi無線晶片設計業者，主要由台積電協助其代工生產晶片產品，但陳福陽在近期訪談中表示，考慮將Intel列入潛在代工合作對象，避免台積電因台灣地緣及政治因素影響產品生產。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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