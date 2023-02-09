微軟新版Bing搜尋服務整合OpenAI人工智慧技術 更能理解使用者查詢需求

在於美國總部舉辦活動上，微軟宣布在新版Bing搜尋服務整合OpenAI旗下人工智慧技術，將可藉由大型人工智慧語言模型更深入理解使用者實際需求。同時，微軟更透露未來更新的Bing搜尋服務，將會加入OpenAI下一代大型人工智慧語言模型，亦即先前有不少傳聞的GPT-4。

在此次更新的Bing搜尋服務中，微軟表示採用名為「Prometheus」 (註：普羅米修斯，在希臘神話中的泰坦族神明之一，名字的意思是「先見之明」)的人工智慧模型設計，並且能更快找到更多符合使用者搜尋需求的「解答」。

同時，微軟也強調「Prometheus」在運作流程更加安全，同時也能更快進行更新、升級。

而借助OpenAI的技術，則是讓新版Bing搜尋服務可以更容易理解使用者輸入字詞，同時更可進一步理解背後涵義與隱藏需求，藉此協助使用者更快找到符合實際解答的搜尋結果。

例如在微軟行銷長Yusuf Mehdi實際示範中，透過新版Bing搜尋服務比較最具影響力的墨西哥藝術家，並且條列其各自著名畫作，搜尋結果就會以全新介面顯示搜尋結果與相關比較結果，同時也會附上相關參考連結，或是藉由新版Bing搜尋服務快速比較不同寵物吸塵器的優缺點

Yusuf Mehdi更表示新版Bing搜尋服務也能用於查找沒有準確答案的解答內容，亦即在無法找到最佳解答情況下，依然會嘗試搜尋最貼近使用者查詢需求的內容。

另外，新版Bing搜尋服務也會增加使用者反饋介面，讓使用者針對搜尋結果提出意見，藉此作為服務改善參考依據。

至於在整合OpenAI技術部分，新版Bing搜尋服務更可利用人工智慧自動生成功能，藉此協助使用者找到更多解答，或是完成相關規劃。例如使用者可以透過新版Bing搜尋服務規劃旅遊行程，系統就會依照預計前往地點、時間自動產生符合需求的飛機航班、住宿，甚至旅遊過程推薦觀光行程等。

新版Bing搜尋服務將從即日起開放所有使用者申請註冊預覽，預計在未來幾周內開放更多使用名額，同時之後也會推出行動裝置預覽版本。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

商品推薦

udn討論區