人工智慧加持！新版Microsoft Edge瀏覽器 讓使用者更直覺「聊天互動」
除了新版Bing搜尋服務，微軟在新版Microsoft Edge瀏覽器也同樣整合OpenAI人工智慧技術，其中結合類似GitHub Copilot的技術，讓瀏覽器能發揮更多應用功能。
例如，在Copilot技術輔助之下，使用者可以利用新版Microsoft Edge瀏覽器比較文件內容，或是快速歸納文件內容重點，甚至可以協助使用者快速擬出文章草稿。
而這些功能都能透過新版Microsoft Edge瀏覽器的側邊工具欄位操作，並且可透過對話框以聊天形式直覺操作，並且設定各類參數項目，例如選擇內容語氣、格式、內容長度等，而實際生成結果也會透過預覽讓使用者檢視。
至於新版Microsoft Edge瀏覽器採用人工智慧模型，與此次更新的新版Bing搜尋服務相同，一樣採用名為「Prometheus」的模型設計，而背後技術同樣是由OpenAI提供，因此可讓使用者透過類似ChatGPT般的操作，直覺與瀏覽器「聊天互動」。
新版Microsoft Edge瀏覽器同樣從即日起開放預覽。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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