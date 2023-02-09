Softbank將在今年中讓Arm恢復上市 但仍未決定掛牌地點
Softbank稍早公布2022財年第三季財報結果，其中營收達4兆8758億日圓，相比去年同期增加6.4%，但淨損則增加至9125億日圓，主因在於Softbank願景基金 (Softbank Vision Fund)投資損失達5兆68億日圓，以及投資人工智慧相關技術發展等因素有關。
而Softbank對於目前市場經濟發展不確定性表示不樂觀，預期將以堅守現況觀察市場恢復狀況，並且在必要時候才會相重點市場擴大投資，因此現階段會以確保手上資金充足為目標。
在此之前，Softbank已經透過減持阿里巴巴股權增加手上資金，另外也計畫讓Arm恢復上市，藉此爭取更多資金，並且仍看好Arm未來獲利能力，尤其接下來包含手機、物聯網、邊緣運算、雲端伺服器、自駕車等技術依然大幅仰賴Arm架構設計，更計畫擴大Arm技術應用範疇，藉此提升獲利機會。
此外，Softbank表示計畫在今年中讓Arm恢復上市，同時也說明已經做好相當準備，但目前仍未確認預計掛牌上市地點。在此之前，Softbank執行長孫正義有意讓Arm在美國那斯達克證券交易所掛牌上市，但英國政府也積極希望說服Softbank讓Arm能在倫敦證券交易所掛牌。
至於在財報結果中，Arm營收達7.46億美元，相比去年同期增加28%，另外也透露合作夥伴採用其架構設計晶片出貨量已經超過80億片，總累計出貨量則超過2500億片。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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