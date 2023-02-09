微軟傳今年稍晚推出類ChatGPT聊天機器人服務 可讓企業客製化

稍早公布新版Bing搜尋服務與新版Microsfot Edge瀏覽器之後，微軟顯然進一步擴大與OpenAI合作，預計在今年稍晚時候推出類似ChatGPT的聊天機器人，並且可讓企業以此打造客製化服務。

依照CNBC電視台取得消息，微軟此款聊天機器人將在今年稍晚時候推出，並且可讓企業客製化互動介面、顯示資訊來源與數據上傳方式，另外也能調整機器人互動聲調，或是去除微軟、OpenAI品牌標誌，甚至也能讓企業控制服務開銷，避免產生非必要成本負擔。

在日前宣布向OpenAI投資數十億美元，同時累積投資金額已經高達百億美元規模下，微軟已經在旗下諸多服務導入OpenAI技術，藉此將人工智慧應用在Azure、Github、Microsoft Teams，以及此次推出的新版Bing搜尋與Microsoft Edge瀏覽器，接下來更計畫將OpenAI技術應用在更多服務。

而此次傳出將讓企業藉由類似ChatGPT技術打造客製化服務，顯然將成為微軟全新獲利來源，同時也將讓OpenAI獲得更多發展機會。

依照OpenAI執行長Sam Altman日前說明，實際上在ChatGPT每次運作時的成本可能是幾美分，但以目前每月已經吸引超過1億人使用的規模計算，至少產生數百萬美元成本支出，使得OpenAI目前依然呈現虧損狀況，必須加快腳步找到獲利可能性。

因此，與微軟深度合作，並且透過微軟服務結合其人工智慧技術，或許將使OpenAI能更快找到獲利辦法，而非持續增加開銷。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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