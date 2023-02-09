快訊

真的要掰掰了！「饗食天堂」這家店宣布2/28熄燈 網友不捨：心中的第一名

AI機器人被揪出答錯了…Google股價崩跌7% 市值蒸發千億

猛獁象去哪了？2萬年前神秘消失的巨獸草原

微軟傳今年稍晚推出類ChatGPT聊天機器人服務 可讓企業客製化

聯合新聞網／ 楊又肇

稍早公布新版Bing搜尋服務與新版Microsfot Edge瀏覽器之後，微軟顯然進一步擴大與OpenAI合作，預計在今年稍晚時候推出類似ChatGPT的聊天機器人，並且可讓企業以此打造客製化服務。

依照CNBC電視台取得消息，微軟此款聊天機器人將在今年稍晚時候推出，並且可讓企業客製化互動介面、顯示資訊來源與數據上傳方式，另外也能調整機器人互動聲調，或是去除微軟、OpenAI品牌標誌，甚至也能讓企業控制服開銷，避免產生非必要成本負擔。

在日前宣布向OpenAI投資數十億美元，同時累積投資金額已經高達百億美元規模下，微軟已經在旗下諸多服務導入OpenAI技術，藉此將人工智慧應用在Azure、Github、Microsoft Teams，以及此次推出的新版Bing搜尋與Microsoft Edge瀏覽器，接下來更計畫將OpenAI技術應用在更多服務。

而此次傳出將讓企業藉由類似ChatGPT技術打造客製化服務，顯然將成為微軟全新獲利來源，同時也將讓OpenAI獲得更多發展機會。

依照OpenAI執行長Sam Altman日前說明，實際上在ChatGPT每次運作時的成本可能是幾美分，但以目前每月已經吸引超過1億人使用的規模計算，至少產生數百萬美元成本支出，使得OpenAI目前依然呈現虧損狀況，必須加快腳步找到獲利可能性。

因此，與微軟深度合作，並且透過微軟服務結合其人工智慧技術，或許將使OpenAI能更快找到獲利辦法，而非持續增加開銷。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

ChatGPT 開銷 制服

延伸閱讀

對抗 ChatGPT Google 推出自家聊天機器人「Bard」

ChatGPT爆紅！世芯盤中攻破千元 創意登漲停價925元

人工智慧機器人掀戰／與OpenAI、Google與微軟抗衡 蘋果內部也計畫強化人工智慧技術發展

人工智慧機器人掀戰／微軟結合ChatGPT技術 也將推新版Bing搜尋服務

相關新聞

AI大亂鬥！Siri不想輸…將迎戰ChatGPT、Bard 蘋果內部峰會針對人工智慧

為了已經到來的AI人工智慧時代，美國Apple公司將於下週在史蒂夫-賈伯斯劇院為員工舉行年度人工智慧峰會，這是自前疫情時代以來在該公司蘋果園總部舉行的第一次完全現場的活動。 面對面的蘋果AI鋒會

AI機器人被揪出答錯了 Google股價崩跌7%市值蒸發千億

Google母公司字母股價周三（8日）重挫超過7%，市值一口氣蒸發1,000億美元，此前該公司最新人工智慧（AI）聊天機...

研調：庫存去化慢 全球筆電首季出貨估減18%

DIGITIMES研究中心今天發布筆記型電腦產業報告指出，由於通路庫存去化緩慢、需求未見曙光，今年第1季全球筆電出貨預估...

影／微軟宣布「新版Bing、Edge合體ChatGPT」 AI自動安排旅程、生成社群貼文

但跟公開版ChatGPT只能回答2021年前的事不同，新版Bing可以直接搜尋最新的資訊跟新聞事件！ 微軟投資OpenAI的效用開始發酵了！今天他們宣布將會把ChatGPT高度融合在新版的搜尋引

搭ChatGPT風潮 華碩旗下台智雲推一站式算力服務

聊天機器人ChatGPT掀起生成式人工智慧熱潮，國際大廠Google已宣布將推出類似服務Bard，國內電腦品牌廠華碩也跟...

人工智慧機器人掀戰／與OpenAI、Google與微軟抗衡 蘋果內部也計畫強化人工智慧技術發展

彭博新聞記者Mark Gurman透露，蘋果預計下週舉辦一場與人工智慧相關的研討活動，但並未對外開放，僅限內部員工參與。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦