Qualcomm推出全球首款對應5G NR-Light輕量化設計的Snapdragon X35、X32數據晶片

Qualcomm宣布推出全球首款對應5G NR-Light輕量化設計的Snapdragon X35數據晶片，藉此降低5G連網系統複雜度，並且能應用在智慧型手錶、XR頭戴裝置、工業物聯網等設備，讓業者能以更簡單架構、更低成本與複雜度，將5G連網功能加進更小、耗電需求更低的裝置。

Snapdragon X35數據晶片能用於更小、耗電需求更低的連網裝置，並且提供5G連網傳輸能力，同時將取代過往LTE Cat.4以後規格數據晶片，可用於更小、電池續航表現更久，同時也能讓整體設計成本效益變得更高。

除了Snapdragon X35，Qualcomm同時也宣布推出Snapdragon X32連網數據晶片，同樣提供5G連網功能，並且藉由數據晶片與射頻系統整合設計，降低整體連網功能複雜性，將能用於更小裝置。

依照Qualcomm說明，Snapdragon X35符合3GPP Release 17 RedCap (Reduced Capability，降低能力)設計，配合最佳化射頻積體電路 (RFIC)與電源管理積體電路 (PMIC)模組，讓連網系統可以變得更小、更加省電，藉此用於小型裝置如工業物聯網裝置、智慧手錶、XR頭戴裝置，或是其他連網設備。

跟Qualcomm其他產品一樣，Snapdragon X35一樣向下相容4G連網功能，並且能透過5G連網更快傳遞資料，另外也搭載Qualcomm各類技術，藉此擴大5G連接範圍、降低延遲、延長電池續航時間，以及提高資料上傳速度等。

另一方面，Snapdragon X35也支援L1+L5雙頻全球衛星定位系統，提供更精準定位能力，藉此符合工業物聯網，或是智慧穿戴應用需求。

Snapdragon X35與Snapdragon X32預計在今年上半年開始向合作夥伴提供測試樣品，而實際商用產品則預計在2024年上半年推出。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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