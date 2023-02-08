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搭ChatGPT風潮 華碩旗下台智雲推一站式算力服務

中央社／ 台北8日電
聊天機器人ChatGPT掀起生成式人工智慧熱潮。路透
聊天機器人ChatGPT掀起生成式人工智慧熱潮。路透

聊天機器人ChatGPT掀起生成式人工智慧熱潮，國際大廠Google已宣布將推出類似服務Bard，國內電腦品牌廠華碩也跟進，透過旗下轉投資台灣智慧雲端（台智雲），推出整合大型語言模型的一站式算力顧問服務。

ChatGPT是獲得微軟支援的舊金山公司OpenAI所研發的聊天機器人，可依提示字元生成文字、散文、笑話甚至詩歌，於去年11月下旬開放用戶免費試用，推出後迅速掀起熱潮。根據瑞士銀行集團的研究，ChatGPT今年1月活躍用戶達到1億，成為史上成長最快的消費者應用程式。

隨著國際大廠對生成式人工智慧（Generative AI）的關注度逐漸提高，國內廠商華碩集團也跟上風潮，旗下台智雲推出「AI 2.0大算力顧問服務」一站式整合服務，提供AI專家、AIHPC（人工智慧高效能運算）技術環境資源、大型語言模型（LLM）開發服務，將企業需求加速轉為可使用的模型與應用。

台智雲在官網說明，ChatGPT是基於大型語言模型所開發的聊天機器人，大型語言模型是具有超過1000億個參數的自然語言處理系統，可運用於內容生成、文字摘要、聊天機器人、編寫程式碼，以及預測蛋白質結構和生物分子屬性等客製化的AI應用程式。

台智雲另指出，BLOOM是全球最大的多語言模型，具有1760億個參數，包含46種語言和13種程式語言。然而，由於龐大的資料量與模型規模，導致大型語言模型的開發和維護十分困難，大多數企業無法輕易使用和訓練。

台智雲提供的世界級超級電腦AIHPC，可提供BLOOM的巨量模型訓練，並推論在台灣AI雲端平台TWCC上快速運行，訓練時間將隨節點數增加而逐步降低。企業可降低龐大時間投入、技術成本、開發風險、硬體設備和人力投資成本，至少省下數百萬美元的成本。

聊天機器人 人工智慧 雲端平台 AI ChatGPT Google

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