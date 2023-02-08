採Arm架構設計晶片出貨量超過80億 累積出貨量則超過2500億

在Google計畫於法國當地時間2月8日下午2點30分 (台灣時間為當天晚間9點30分)舉辦一場以搜尋、地圖，以及之後應用為主題的發表活動，並且預計推出名為「Bard」的人工智慧聊天機器人之後，微軟也準備將在美國西岸時間2月7日於總部舉辦一場與人工智慧相關的媒體活動。

2023-02-08 09:47