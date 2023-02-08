採Arm架構設計晶片出貨量超過80億 累積出貨量則超過2500億
Arm公布2022財年第三季財報結果，其中營收達7.46億美元，相比去年同期增加28%，另外也透露合作夥伴採用其架構設計晶片出貨量已經超過80億片，總累計出貨量則超過2500億片。
而此次營收中，約3億美元源自授權費用，相比去年同期增加65%，更與一家汽車OEM業者、一家雲端服務供應商，以及一家微控制器製造商，以及一家消費性電子半導體業者簽訂全新長期策略合作協議。
不過，Arm並未透露此次簽訂全新長期策略合作協議業者細節。
至於權利金收入則達4.46億美元，相比去年同期增加12%，主要源自Arm架構伺服器技術與車用晶片需求增加，而採用Armv8指令集架構的高階旗艦手機與伺服器也持續增加。
另外，Arm強調在車用、終端產品、基礎設施與物聯網等目標市場均呈現2位數或3位數以上營收成長。
目前Softbank計畫讓Arm恢復掛牌上市，但目前尚未確認選擇在紐約上市，或是選擇倫敦作為上市地點。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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