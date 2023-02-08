富士軟片資訊攜手台灣工研院將廢棄碳粉100%再生作為環保塗料原料

前身為富士全錄 (FUJI XEROX)的富士軟片資訊宣布與台灣工研院合作，將廢棄碳粉再生作為環保塗料原料，藉此進一步推動廢棄碳粉匣回收再利用的循環經濟。

富士軟片資訊說明，早期碳粉處理方式是透過相關程序進行廢棄，本身則從2006年就開始投入廢棄碳粉匣全面回收拆解利用，將其中鐵材質再生製作為各類鐵製品，塑膠及紙材質也透過回收再生流程循環使用，而廢棄碳粉部分則由日本合作業者方面進行回收，其中主要作為鋼鐵生產過程作為介面活性劑使用。

而為了更進一步提高廢棄碳粉匣回收利用比例，藉此推動更高循環經濟，富士軟片資訊與台灣工研院合作，透過介質改變與分散技術，讓回收廢棄碳粉可安定於水質，並且轉變成水性黑漿，取代原本塗料原料中的碳黑八材質，進而可透過調製變成多款配色水性塗料。

▲透過介質改變與分散技術，讓回收廢棄碳粉可安定於水質，並且轉變成水性黑漿

而藉由碳粉100%轉變的水性塗料，不僅符合台灣CNS4940水性水泥漆 (乳膠漆)規範，在去年5月便以深灰、草綠與白色塗料進行各個場域測試驗證，更在今年1月確認實際塗佈表現，符合環保使用需求。

依照富士軟片資訊表示，透過此項與台灣工研院合作技術，將能讓廢棄碳粉全面回收利用，預期將能在每年內回收利用65噸廢棄碳粉。

另外，針對在競爭對手Epson確定將於2026年以前停售雷射印表機，未來將以噴墨機種發展為主的發展策略，富士軟片資訊表示未來對於雷射印表機發展其實也已經著手評估，預計配合與台灣工研院合作技術提高廢棄碳粉回收比重，透過雙軌模式並行推動永續發展。

▲透過介質轉變等處理，將原本廢棄碳粉 (右)變成取代原本塗料原料中碳黑八材質的黑漿 (左)

▲透過調製變成多款配色水性塗料，甚至符合台灣CNS4940水性水泥漆 (乳膠漆)規範

▲可用於塗佈在各類建材表面

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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