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人工智慧機器人掀戰／與OpenAI、Google與微軟抗衡 蘋果內部也計畫強化人工智慧技術發展

聯合新聞網／ 楊又肇

彭博新聞記者Mark Gurman透露，蘋果預計下週舉辦一場與人工智慧相關的研討活動，但並未對外開放，僅限內部員工參與。

蘋果在過去幾年其實就已經持續強化人工智慧技術應用發展，例如在iOS作業系統藉由人工智慧技術判斷哪些app經常被使用，或是判斷使用者當下想要查找資料。

此外，蘋果也持續精進Siri數位助理服務使用體驗，藉此更能理解使用者實際提問需求，另外也能以更自然形式與使用者直覺互動。

而在OpenAI近期推出的ChatGPT人工智慧聊天機器人快速走紅，甚至可能成為未來人工智慧互動發展模式情況下，包含Google稍早已經宣布將推出「Bard」在內聊天機器人作為對抗，微軟也擴大與OpenAI深入合作，蘋果顯然也計畫在人工智慧技術應用發展持續強化。

在接下來的內部研討活動中，蘋果有可能準備讓Siri數位助理服務「進化」，除了讓使用者能與iPhone、Mac等機種直覺互動，同時也會提升在HomePod等以聲音互動為主的使用體驗，甚至也有可能進一步投入自有搜尋引擎服務發展，藉此與Google等搜尋引擎服務業者對抗。

至於更多人工智慧技術應用項目，蘋果有可能會在今年度的WWDC 2023期間公布。

另外，Mark Gurman更透露此研討活動將會在位於蘋果總部的Steve Jobs劇院舉辦，同時也將透過線上直播方式讓未能到現場參與的員工觀看。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

搜尋引擎 Siri 直播 蘋果 微軟 ChatGPT

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