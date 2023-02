人工智慧機器人掀戰／與OpenAI、Google與微軟抗衡 蘋果內部也計畫強化人工智慧技術發展

彭博新聞記者Mark Gurman透露,蘋果預計下週舉辦一場與人工智慧相關的研討活動,但並未對外開放,僅限內部員工參與。

蘋果在過去幾年其實就已經持續強化人工智慧技術應用發展,例如在iOS作業系統藉由人工智慧技術判斷哪些app經常被使用,或是判斷使用者當下想要查找資料。

此外,蘋果也持續精進Siri數位助理服務使用體驗,藉此更能理解使用者實際提問需求,另外也能以更自然形式與使用者直覺互動。

而在OpenAI近期推出的ChatGPT人工智慧聊天機器人快速走紅,甚至可能成為未來人工智慧互動發展模式情況下,包含Google稍早已經宣布將推出「Bard」在內聊天機器人作為對抗,微軟也擴大與OpenAI深入合作,蘋果顯然也計畫在人工智慧技術應用發展持續強化。

在接下來的內部研討活動中,蘋果有可能準備讓Siri數位助理服務「進化」,除了讓使用者能與iPhone、Mac等機種直覺互動,同時也會提升在HomePod等以聲音互動為主的使用體驗,甚至也有可能進一步投入自有搜尋引擎服務發展,藉此與Google等搜尋引擎服務業者對抗。

至於更多人工智慧技術應用項目,蘋果有可能會在今年度的WWDC 2023期間公布。

另外,Mark Gurman更透露此研討活動將會在位於蘋果總部的Steve Jobs劇院舉辦,同時也將透過線上直播方式讓未能到現場參與的員工觀看。

