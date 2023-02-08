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人工智慧機器人掀戰／微軟結合ChatGPT技術 也將推新版Bing搜尋服務

聯合新聞網／ 楊又肇

在Google計畫於法國當地時間2月8日下午2點30分 (台灣時間為當天晚間9點30分)舉辦一場以搜尋、地圖，以及之後應用為主題的發表活動，並且預計推出名為「Bard」的人工智慧聊天機器人之後，微軟也準備將在美國西岸時間2月7日於總部舉辦一場與人工智慧相關的媒體活動。

此活動並未透過線上直播形式對外發表，主要會聚焦微軟目前在人工智慧技術應用發展現況，或許有可能推出整合ChatGPT技術的新版Bing搜尋服務。

在此之前，微軟已經與OpenAI建立深入合作關係，同時也向OpenAI投資數十億美元，藉此擴大人工智慧應用發展，同時也將透過Azure雲端服務協助推動OpenAI相關技術研發、產品運作，以及API內容服務。

在技術整合方面，微軟已經在GitHub能結合OpenAI技術，讓系統自行編寫程式內容，並且在Azure雲端平台服務整合ChatGPT技術，讓應用Azure服務業者能打造更豐富的人工智慧互動內容。

另外，微軟也計畫將ChatGPT技術整合至其Bing搜尋服務，藉此提高微軟在搜尋引擎服務競爭優勢。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

ChatGPT 直播 搜尋引擎

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在Google計畫於法國當地時間2月8日下午2點30分 (台灣時間為當天晚間9點30分)舉辦一場以搜尋、地圖，以及之後應用為主題的發表活動，並且預計推出名為「Bard」的人工智慧聊天機器人之後，微軟也準備將在美國西岸時間2月7日於總部舉辦一場與人工智慧相關的媒體活動。

人工智慧機器人掀戰／Google對抗ChatGPT 將出「Bard」人工智慧聊天機器人

Google預計在法國當地時間2月8日下午2點30分 (台灣時間為當天晚間9點30分)舉辦以搜尋、地圖，以及之後應用為主題的發表活動中，將推出一款名為「Bard」的人工智慧聊天機器人，藉此與OpenAI推出的ChatGPT抗衡。

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