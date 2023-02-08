人工智慧機器人掀戰／Google對抗ChatGPT 將出「Bard」人工智慧聊天機器人
Google預計在法國當地時間2月8日下午2點30分 (台灣時間為當天晚間9點30分)舉辦以搜尋、地圖，以及之後應用為主題的發表活動中，將推出一款名為「Bard」的人工智慧聊天機器人，藉此與OpenAI推出的ChatGPT抗衡。
而此款名為「Bard」的人工智慧聊天機器人，初期僅先開放特定的開發者進行測試，預計未來幾周之後才會向一般大眾開放使用。
「Bard」是以Google先前公布的大型語言模型LaMDA建構，藉此透過使用者輸入關鍵字詞產生詳細解答。同時，藉由「Bard」聊天機器人運作機制，Google也將推出一款能以問答形式使用的搜尋服務。
除了「Bard」，Google更計畫向開發者提供相關API資源，讓開發者能藉由語言模型資源打造不同人工智慧聊天機器人應用服務，藉此擴展其人工智慧技術應用可能性。
Google計畫在今年內推出超過20款人工智慧應用產品與服務，而「Bard」僅只是使用LaMDA語言模型輕量資源的應用服務，預期接下來將會有更多人工智慧應用技術推出。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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