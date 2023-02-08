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對抗 ChatGPT Google 推出自家聊天機器人「Bard」

聯合新聞網／ 三嘻行動哇 Yipee!
圖片及資料來源：Google、The Guardian
圖片及資料來源：Google、The Guardian

OpenAI 公司的聊天機器人 ChatGPT 在 2022 年 11 月公開後造成轟動，據分析師稱活躍用戶已經達到 1 億人次，微軟更是積極將 ChatGPT 整合到 Bing 搜尋引擎

Google 也不甘示弱，稍早 Google CEO Sundar Pichai 在官方部落格宣布推出聊天機器人「Bard」，未來會將它加入到 Google 搜尋引擎裡，希望能將複雜的搜尋內容變成更簡單的答案。

Google 表示 Bard 是實驗性的對話式 AI 服務，由大型語言模型 LaMDA 提供支援，預計會先開放給少數測試者試用，預計未來幾週內會廣泛地向公眾開放。

圖片及資料來源：Google、The Guardian
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Sundar Pichai 強調了 Bard 能簡化原本複雜的問題。舉例來說，Bard 能快速向 9 歲孩童解釋 NASA 的 James Webb 韋伯太空望遠鏡的新發現，也能快速回覆目前最佳足球前鋒是誰。

值得一提的是，Google Bard 的答案以回溯到最近的內容並提供良好的回應。此外，Google 還表示未來將會把最新的 AI 人工智慧技術包括 LaMDA、PaLM、圖片產生器 Imagen、音樂創作 MusicLM …等整合到搜尋引擎裡，讓 Google 搜尋引擎能將複雜的資訊和多種觀點簡化成容易閱讀理解的內容。

外媒報導，Google 將會向開發者、創作者和企業提供 LaMDA 技術，建構支援 Google AI 人工智慧技術的應用程式。

圖片及資料來源：Google、The Guardian
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《原文刊登於合作媒體三嘻行動哇，聯合新聞網獲授權轉載。》

搜尋引擎 AI ChatGPT

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