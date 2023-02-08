Google 以 Chromium 打造 iOS 實驗性瀏覽器 挑戰 Apple 蘋果瀏覽器 WebKit 規定
外媒報導，Google Chromium 開發人員正在著手以 Blink 引擎為 Apple 蘋果 iOS 開發實驗性搜尋引擎，如果這款新搜尋引擎能讓大眾在 iPhone 上使用，將打破蘋果針對搜尋引擎與瀏覽器的限制。
按照 Apple 蘋果 App Store 的規定，iOS 和 iPad OS 的瀏覽器 App 必須使用自己的 WebKit 瀏覽器引擎。舉例來說，Google Chrome 和 Microsoft 微軟 Edge 瀏覽器在 macOS 和 Window 作業系統上是以 Chromium 架構組成，但這兩款瀏覽器在 iOS 上卻必須使用 Apple WebKit，讓這兩款瀏覽器的行為模式與 Safari 類似。
外媒報導， Google 實驗性搜尋引擎的程式碼內容來看，這款瀏覽器 App 看起來是一個剛開始撰寫的備用瀏覽器，目前在早期階段仍然缺少一些關鍵功能。Google 聲稱，這個應用程式只是「一個實驗性的原型」，目的是了解 iOS 性能的某些方面，但因為要繼續遵守 Apple 蘋果的政策，將不會提供給用戶。
儘管 Google 聲明將遵守 App Store 的規定，但也代表 Google 期待能改變蘋果公司的平台規定，希望能在 App Store 釋出自行開發的瀏覽器。
Apple 蘋果對搜尋引擎的限制近年來備受挑戰，甚至成為反壟斷調查對象，就連蘋果所在的美國政府最近也在立法希望禁止各大公司以守門人地位在自家平台上禁用其他搜尋引擎。
另外，被視為數位版反托拉斯法的歐盟《DMA 數位市場法》也預計迫使 Apple 蘋果公司放棄守門員地位，允許在自家平台開放第三方應用商店、取消對搜尋引擎的限制。當這些相關法規實行後也就代表 Google 如今架構的實驗性搜尋引擎在 iOS 上將具有領先優勢。
《原文刊登於合作媒體三嘻行動哇，聯合新聞網獲授權轉載。》
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