快訊

大嬸台鐵狂鬧逼學生讓博愛座 黑帽男當眾下跪「別再吵了」

軍艦領港人／每年帶船入港上千次 不只引路也幫艦長心海羅盤

Google 以 Chromium 打造 iOS 實驗性瀏覽器 挑戰 Apple 蘋果瀏覽器 WebKit 規定

聯合新聞網／ 三嘻行動哇 Yipee!
圖片及資料來源：The Register、MacRumors
圖片及資料來源：The Register、MacRumors

外媒報導，Google Chromium 開發人員正在著手以 Blink 引擎為 Apple 蘋果 iOS 開發實驗性搜尋引擎，如果這款新搜尋引擎能讓大眾在 iPhone 上使用，將打破蘋果針對搜尋引擎與瀏覽器的限制。

按照 Apple 蘋果 App Store 的規定，iOS 和 iPad OS 的瀏覽器 App 必須使用自己的 WebKit 瀏覽器引擎。舉例來說，Google Chrome 和 Microsoft 微軟 Edge 瀏覽器在 macOS 和 Window 作業系統上是以 Chromium 架構組成，但這兩款瀏覽器在 iOS 上卻必須使用 Apple WebKit，讓這兩款瀏覽器的行為模式與 Safari 類似。

外媒報導， Google 實驗性搜尋引擎的程式碼內容來看，這款瀏覽器 App 看起來是一個剛開始撰寫的備用瀏覽器，目前在早期階段仍然缺少一些關鍵功能。Google 聲稱，這個應用程式只是「一個實驗性的原型」，目的是了解 iOS 性能的某些方面，但因為要繼續遵守 Apple 蘋果的政策，將不會提供給用戶。

儘管 Google 聲明將遵守 App Store 的規定，但也代表 Google 期待能改變蘋果公司的平台規定，希望能在 App Store 釋出自行開發的瀏覽器。

Apple 蘋果對搜尋引擎的限制近年來備受挑戰，甚至成為反壟斷調查對象，就連蘋果所在的美國政府最近也在立法希望禁止各大公司以守門人地位在自家平台上禁用其他搜尋引擎。

另外，被視為數位版反托拉斯法的歐盟《DMA 數位市場法》也預計迫使 Apple 蘋果公司放棄守門員地位，允許在自家平台開放第三方應用商店、取消對搜尋引擎的限制。當這些相關法規實行後也就代表 Google 如今架構的實驗性搜尋引擎在 iOS 上將具有領先優勢。

《原文刊登於合作媒體三嘻行動哇，聯合新聞網獲授權轉載。》

搜尋引擎 美國 歐盟

延伸閱讀

算給你看！三星官網舊換新有玄機 蘋果iPhone可換購更多錢買Galaxy S23

成全球第5大手遊市場 Google Play：台灣將成為亞太遊戲市場重要推手

蘋果下周舉行內部AI高峰會 科技巨擘AI戰將升溫

科技巨擘也曾碰壁！外媒曝蘋果黑歷史「7款最失敗產品」

相關新聞

人工智慧機器人掀戰／與OpenAI、Google與微軟抗衡 蘋果內部也計畫強化人工智慧技術發展

彭博新聞記者Mark Gurman透露，蘋果預計下週舉辦一場與人工智慧相關的研討活動，但並未對外開放，僅限內部員工參與。

人工智慧機器人掀戰／微軟結合ChatGPT技術 也將推新版Bing搜尋服務

在Google計畫於法國當地時間2月8日下午2點30分 (台灣時間為當天晚間9點30分)舉辦一場以搜尋、地圖，以及之後應用為主題的發表活動，並且預計推出名為「Bard」的人工智慧聊天機器人之後，微軟也準備將在美國西岸時間2月7日於總部舉辦一場與人工智慧相關的媒體活動。

人工智慧機器人掀戰／Google對抗ChatGPT 將出「Bard」人工智慧聊天機器人

Google預計在法國當地時間2月8日下午2點30分 (台灣時間為當天晚間9點30分)舉辦以搜尋、地圖，以及之後應用為主題的發表活動中，將推出一款名為「Bard」的人工智慧聊天機器人，藉此與OpenAI推出的ChatGPT抗衡。

ChatGPT紅遍全球！OpenAI CEO 8歲寫程式、30歲和馬斯克創辦公司 一窺奧特曼成名之路

近來人工智慧（AI）聊天機器人服務ChatGPT爆紅，讓原已享譽科技圈的開發者OpenAI成為家喻戶曉的名字。OpenA...

O2 Meta結合英皇娛樂 打造元宇宙演唱會

台灣元宇宙平台O2 META今（7）日宣布，與國際知名娛樂品牌英皇娛樂集團攜手合作，共同打造元宇宙演唱會等娛樂新服務，共...

不能輸！Google推出對話式AI服務Bard對戰ChatGPT 開放時間曝光

由OpenAI 研發的自然語言對話模型ChatGPT 衝擊各大AI業者，更被業界指為將撼動搜尋引擎龍頭Google地位。...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦