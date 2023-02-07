舊金山地方法院陪審團認為 馬斯克無須對當年「資金到位」發言負責
針對Elon Musk在2018年於個人Twitter上表示「資金到位」，讓不少投資者相信Elon Musk確實有能力讓當時的Tesla恢復私有化，最終卻產生不小損失的指控，舊金山地方法院陪審團稍早做出裁定，認為Elon Musk並不需要為當時發言造成投資者誤判的情況負責。
對此，Elon Musk委任律師Alex Apiro認為陪審團做得相當對的決定，而Elon Musk也對陪審團所作裁定證明其「清白」。
陪審團所作裁定，顯然採信Elon Musk說明可以透過出售SpaceX持股換取現金，即便沒有沙烏地阿拉伯公共投資基金協助，依然有能力讓Tesla恢復私有化的說法，同時也認為投資者原本就不應該僅透過Twitter上的發言內容作為投資決策參考。
而在陪審團支持情況下，顯然能使Elon Musk免去數十億美元的求償，在更早時候，Elon Musk則是與美國證券交易委員會達成和解，但必須辭去Tesla董事會主席，同時發送任何關於Tesla動態推文之前，都必須獲得Tesla內部審查。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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