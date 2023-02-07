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Netflix合作通用汽車 透過原創節目宣傳電動車使用體驗

聯合新聞網／ 楊又肇

Netflix宣布與通用汽車合作，並且呼應通用汽車在2021年提出的「Everybody In」電動車發展策略，將透過Netflix原創節目增加通用汽車打造電動車使用場景與劇情，藉此增加其電動車產品曝光比例。

不過，Netflix與通用汽車此項合作並非隸屬一般廣告合作，而是品牌曝光戰略合作項目，預計在《盲婚試愛》、《酷男的異想世界》和《Unstable》等Netflix原創節目中，增加通用汽車旗下品牌電動車曝光比重，其中包含雪佛蘭Bolt EUV、GMC HUMMER EV Pickup，以及凱迪拉克LYRIQ。

此項合作主要為了讓消費者更了解電動車所帶來優勢與使用特性，同時也能提高通用汽車旗下電動車產品能見度，藉此增加產品識別率。而通用汽車與Netflix並未透露此項合作涉及金額，同時也未說明預計合作時間。

Netflix行銷長Marian Lee表示，Netflix所創作內容經常帶動話題討論，例如《千萬別抬頭》讓眾人對於氣候變遷進行思考，而《星期三》則是帶動TikTok上的舞蹈趨勢，因此預期與通用汽車合作，將能進一步協助帶動消費市場更關注電動車。

此次合作，將率先透過曾獲艾美獎與金球獎提名的美國喜劇演員Will Ferrell演出兩支短片，分別透過惡搞《魷魚遊戲》與《活屍大軍》的逗趣劇情，藉此宣傳通用汽車的電動車，預計在2月13日展開的超級盃上持續播放。

威爾·法洛 (Will Ferrell)坐在電動車內出現在《活屍大軍》與中，兩短片也預計在接下來2月13日的超級盃中播放。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

品牌 氣候變遷 魷魚遊戲

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