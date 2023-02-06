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前蘋果設計長Jony Ive為英國公益活動設計全新「紅鼻子」

聯合新聞網／ 楊又肇

前蘋果設計長Jony Ive所創立的設計公司LoveFrom，近期與英國慈善機構喜劇救濟 (Comic Relief)合作，設計新款作為公益商品的「紅鼻子」 (Red Nose)

新款「紅鼻子」以類似紙藝設計形式呈現，透過攤開即可變成員球狀、可配戴形式，並且以2.5英鎊價格銷售，成為Jony Ive經手設計後，售價最便宜且具意義的產品。

而此次由LoveFrom打造的「紅鼻子」，主要透過植物材質製作，減少塑膠成分，並且以可疊合方式收納。

喜劇救濟每年會透過義賣等方式籌資，藉此協助生活困頓、需要醫療資源的弱勢族群。而從1988年發起「红鼻子日」活動後，目前喜劇救濟已經順利讓許多需要幫助的弱勢族群順利獲得應有資源，例如去年便籌集超過4200萬英鎊金額，其中60%比例款項用於改善非洲困苦人家生活，而40%比例用於救濟英國境內弱勢族群。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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