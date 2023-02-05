報導指亞馬遜計畫投資拍攝電視影集 與Netflix等業者抗衡
The Hollywood Reporter網站取得消息指出，亞馬遜計畫投資拍攝以《古墓奇兵》為基礎的電視影集，藉此增加Prime Video服務使用黏著。
依照相關說法表示，BBC美國台電視影集《追殺夏娃》節目的統籌和編劇Phoebe Waller-Bridge，將是此部以《古墓奇兵》為基礎電視影集的執行製作，同時也是劇本編寫人。
目前還無法確認演員陣容，同時相關消息更表示此部電視影集仍處於籌備階段，而亞馬遜方面則暫時未對此作任何回應。
在此之前，亞馬遜已經投入10億美元拍攝《魔戒：力量之戒》 (The Lord of the Rings: The Rings of Power)，此次再傳出將拍攝以《古墓奇兵》為基礎的電視影集，顯然將透過著名作品創作內容吸引更多人觀看，並且進一步與Netflix等業者抗衡。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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