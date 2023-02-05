數據統計顯示 ChatGPT1月份已吸引破1億人使用

針對近期快速走紅的ChatGPT，瑞銀集團 (UBS)在最新統計數據中表示，其在今年1月就累積超過1億名活躍用戶，每天大約吸引1300萬人使用。

從去年11月底開放眾人使用時，ChatGPT其實就已經吸引超過5700萬人使用，而在短短時間內便吸引超過1億人使用，足見ChatGPT背後人工智慧運作表現十分驚人。

由於ChatGPT高度擬人般的互動回應，以及能夠用於解答諸多使用者提問內容，因此持續吸引多名使用者持續使用，甚至用於編寫程式碼，或是撰寫報告等，同時也吸引微軟等業者與OpenAI深入合作，或是利用ChatGPT打造更多人工智慧整合服務。

不過，目前OpenAI依然處於虧損情況，因此接下來能否藉由ChatGPT等技術轉虧為盈，顯然也是眾人關注重點，而傳聞中的GPT-4大型語言模型是否會在近期內推出，也是其他人關注項目。

而OpenAI稍早已經宣布推出以每月20美元計費的ChatGPT Plus服務，讓使用者能在較多人使用時，仍可維持優先取用ChatGPT服務，同時操作反應速度也會變得更快，更可優先取得新版功能，藉此吸引更多人付費使用，進而增加其獲利機會。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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