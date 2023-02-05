Google將於8日公布新版搜尋、地圖服務 預期借助人工智慧技術

Google確定將在法國當地時間2月8日下午2點30分 (台灣時間為當天晚間9點30分)舉辦一場以搜尋、地圖，以及之後應用為主題的發表活動，其中描述將重新構思人們對於搜尋、探索資訊的互動模式，並且標榜將以更自然、直覺方式找到個人所需內容。

在此之前，Google已經傳出著手打造能與OpenAI旗下ChatGPT抗衡的人工智慧技術，而Alphabet與Google執行長Sundar Pichai在日前公布財報時也透露，將以旗下LaMDA技術建構自然語言模型，讓使用者能以更自然方式與其互動。

而此次活動預期將聚焦在全新搜尋、地圖等服務，預期還會涵蓋包含Google Lens、Google Shopping，以及Google翻譯等產品，可能會借助人工智慧技術讓使用者能獲取更即時、正確資訊。

除了Google，目前包含百度也開始著手以人工智慧打造更精準的搜尋服務，預期也會在今年3月前後推出相關應用產品。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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