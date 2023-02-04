聯發科2022年全年營收創新高 旗下衛星通訊技術應用產品將於第一季進入市場

聯發科宣布2022年全年營收達新台幣5488億元，創下歷史新高，並且說明在中國市場取得超過20%Android旗艦手機市佔，同時也開始打入螢幕可凹折手機市場，另外也透露旗下衛星通訊產品已經與英國Bullitt Group合作採用，市售機種雙向衛星通訊手機CAT S75將於今年第一季推出。

CAT S75將是第一款採用聯發科衛星通訊產品的手機，其中採用Bullitt Group與聯發科合作開發的衛星通訊服務Bullitt Satellite Connect，支援3GPP非地面網路 (NTN；Non-Terrestrial Network)標準，可透過現有行動通訊技術與生態系統實現衛星通訊。

除了CAT S75，預期包含新款Motorola Defy也將導入相同通訊技術，但目前暫時尚未公布具體細節。

在公布2022年全年營收之際，聯發科也說明今年將持續擴展天璣處理器在高階旗艦手機市場應用佔比，同時也準備大舉推動Wi-Fi 7連網通訊應用市場發展，並且持續爭取5G、Wi-Fi 6、Wi-Fi 6E、Wi-Fi 7、10GPON升級市場。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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