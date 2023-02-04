蘋果服務營收創新高、全球活躍使用裝置數量超過20億 Apple Pay Later先買後付服務將於近期內正式推出

蘋果公布截至去年底的2023財年第一季財報，其中營收達1171.54億美元，相較前一年同期下滑5%，而淨利則達299.98億美元，約下滑15%。不過，蘋果表示在服務項目營收增加至207.66億美元，同時旗下產品在全球地區也達成超過20億組被活躍使用的里程碑規模。

不過，從財報細節顯示，蘋果在上一季的產品銷售營收為963.88億美元，相比前一年的1044.29億美元下滑，其中因素與消費市場經濟不確定等因素有關，但從服務項目產生營收增加，顯示蘋果持續擴大服務項目獲利能力，同時也意味蘋果產品使用黏著增加，同時也藉由更多連網裝置吸引眾人使用其服務。

此外，蘋果在研發開銷也有明顯增加，其中可能與蘋果傳聞自行投入打造自有Wi-Fi晶片、5G連網數據晶片，以及強化Apple Silicon處理產品設計等有關。

而從產品類別來看，iPhone依然是蘋果所有產品中主要營收來源，但上一季累積657.75億美元的營收表現，明顯比前一年同期的716.28億美元下滑不少，顯示消費市場對於更換新機意願受不少因素影響，同時Mac機種營收似乎也因為新款MacBook Pro延後推出而出現下滑，但iPad機種營收則是明顯增加，另外在Apple Watch、HomePod等產品銷售也出現下滑。

至於消費市場方面，美國依然是蘋果主要營收來源市場，其次則是歐洲市場與大中華地區，但包含日本、亞太地區在內市場營收都出現明顯下滑。

在此次財報會議中，蘋果執行長Tim Cook強調人工智慧將會持續推動旗下產品使用體驗，同時也表示看好諸如ChatGPT與DALL-E 2等人工智慧技術應用發展，更說明蘋果早已在iPhone、Apple Watch等產品加入人工智慧技術應用功能。

Tim Cook在接受CNBC電視台訪談時，更透露日前公布的Apple Pay Later先買後付服務目前已經在內部由員工進行測試，預計會在近期內對外揭曉，同時也透露將會在今年春季推出iOS 16.4版本作業系統更新，並且將在接下來幾周內先向開發者釋出bea測試版本。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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