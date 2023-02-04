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Alphabet公布財報：整體獲利、廣告營收均呈現下滑

聯合新聞網／ 楊又肇

Alphabet公布截至去年底的2022財年第四季財報，以及2022財年全年財報表現，其中第四季財報營收達760億美元，相比前一年同期增加1%，淨利達136億美元，但相較前一年同期下滑34%，至於全年營收為828.36億美元，相比前一年增加10%，淨利則達599.7億美元，相比前一年下滑21%。

從Alphabet財報內容顯示，上一季的Google廣告營收為590億美元，相較前一年同期的612億美元下滑。在Google廣告營收細項部分，搜尋在內廣告業務營收達426億美元，YouTube廣告營收達79.6億美元，Google Network的營收則達84億美元。

其他服務業務營收細項方面，Google Cloud營收達73億美元，其他投資項目營收則達2.26億美元，加上廣告等項目後的服務業務營收總和則達678億美元，相比前一年同期呈現下滑。

目前Alphabet截至去年底的員工人數達190234人，相比前一年同期的156500人增加許多，但日前證實將裁減6%人力，預計減少1.2萬人。

Alphabet與Google執行長Sundar Pichai在財報會議中表示，接下來將持續針對人工智慧技術應用投資，同時也強調公司站在佈局人工智慧技術應用有利位置，預期將以此提升搜尋等領域業務發展，同時也將持續推動其雲端服務、YouTube發展佈局，同時也看好Pixel系列硬體日後成長。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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