結合GPT-3.5人工智慧技術 微軟推出每月10美元訂閱的Microsoft Teams Premium服務

在擴大與OpenAI合作情況下，微軟宣布將在旗下線上協同作業服務Microsoft Teams添加OpenAI旗下人工智慧語言模型GPT-3.5技術，推出名為Microsoft Teams Premium訂閱服務，並且以每月10美元價格訂閱使用。

由於整合人工智慧語言模型GPT-3.5技術，將使Microsoft Teams Premium服務對應更多人工智慧應用功能，並且讓存取效率提升。

其中在智慧回顧功能不費，將能自動產生會議記錄、個人化會議重點，藉此讓使用者能更快整理會議重點事項，同時也能更容易關注重點內容，甚至可將會議文字自動生成重點章節。

此外，個人化時間軸標記也能在會議記錄中加入僅使用者能看見標記內容，讓使用者能更容易確認個人加入線上會議時間，或是標記個人在會議上被提及時間，以及螢幕開啟共享的時間，同時也能透過人工智慧技術自動建立筆記內容，更可自動整理工作事項與建議事宜。

而利用人工智慧技術，更可強化Microsoft Teams的即時字幕翻譯功能，方便使用者在無法開啟聲音情況下，可以即時顯示講者說話內容，並且能將字幕翻譯成40種語言。

此外，Microsoft Teams Premium訂閱服務也會透過浮水印、錄影音限制等進階會議保護功能，並且透過端到端加密功能保護高機敏會議內容。

微軟計畫未來會持續強化Microsoft Teams Premium訂閱服務，同時也強調可讓企業IT人員更方便建立、管理線上會議。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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