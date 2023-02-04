NVIDIA更新Instant NeRF in VR工具 讓創作者更快建造能用於虛擬實境環境的3D物件、場景
日前改進Instant NeRF模型，讓大量2D平面照片可在幾秒內合成3D場景之後，NVIDIA稍早推出新版軟體更新，讓使用者能利用Instant NeRF模型打造更豐富的虛擬實境3D物件。
使用者藉由Instant NeRF in VR工具，即可快速將2D影像快速建立虛擬場景。透過注視點渲染 (foveation)、動態縮放、NVIDIA DLSS等先進渲染技術，以及可選擇使用第二組GPU，及可在更具彈性預算內達到所需的畫面更新率及解析度。
如同先前透過Instant NeRF模型，即可透過幾張2D平面影像，在短短幾分鐘內建立3D物件、場景。在運作過程中，主要透過名為神經輻射場 (NeRF)的人工智慧技術，將靜態影像處理成渲染的3D場景。
而隨著虛擬實境技術應用發展，使用者即可運用Instant NeRF in VR工具，更快建造適用於虛擬實境環境的3D物件、場景，甚至可以直接使用手機拍攝照片或影片，或是從遊戲、設計應用程式等擷取渲染影像或螢幕截圖進行創建。
透過將虛擬實境物件、場景建立流程簡化，將能更進一步推動虛擬實境技術應用發展。例如，房地產經紀人可以創建、共享房產的3D模型，或是讓零售商可以快速計練在虛擬商店展示的鞋子等虛擬商品，同時也能擴大更多數位雙生應用體驗。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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